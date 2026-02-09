1200萬房成惡夢！7旬翁背30年貸款 退休生活全毀了

國際中心／張尚辰報導

不少人認真工作就是為了能夠買一間屬於自己的房子。（圖／資料照）

許多人將自有住宅視為人生的重要資產，但對部分高齡者而言，房子卻可能隨著時間推移，轉變為難以承受的負擔。日本有一名76歲男性的退休生活，正因一棟老屋而面臨進退兩難的困境。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住於神奈川縣郊區的神也（化名），與妻子在30多年前購入土地並興建獨棟住宅，當時總支出約6000萬日圓（約新台幣1195萬元）。他原本依照30年期房貸規劃人生節奏，預期退休後靠年金即可維持穩定生活。

不過，隨著時間推移，房屋逐漸老化，原先的盤算開始失準。神也目前每月可領取約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）的年金，看似足以應付基本開銷，卻難以負擔接連而來的修繕費用。

他回憶，幾年前屋頂出現滲水狀況，經檢查後發現，若要徹底改善，需進行大規模整修，包括更換屋頂與外牆整修，費用高達數百萬日圓。考量經濟能力有限，夫妻只能採取局部修補方式應急，但問題始終無法根治，每逢降雨便令人提心吊膽。

不僅如此，周邊環境的變遷也讓房屋價值持續下滑。當地人口減少，空屋增加，生活機能逐步退場，最近的商店也已歇業。神也曾萌生出售房屋、搬入公寓的念頭，卻在與房仲諮詢後得知，老屋幾乎沒有市場需求，若要出售土地，還需先負擔高額拆除費，實際回收金額所剩無幾。

在無法出售、也無力重新規劃居住方案的情況下，神也夫妻只能繼續住在老宅中，卻仍需承擔固定資產稅與持續增加的維護支出，讓原本應該輕鬆的退休生活，變得壓力重重。

神也感嘆，曾經被視為保障的房子，如今反而成了難以脫身的負擔。他坦言，若能重新選擇，或許以租屋方式生活，反而能保有更多彈性與安心。

對此，專家提醒，高齡階段的住宅選擇不僅要考量擁有權，更需評估長期維護成本、地區發展與資產流動性，否則一棟老屋，可能從資產轉為影響退休品質的關鍵風險。

