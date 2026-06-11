1200萬買一輛福特 復刻版拉力神車限量150輛

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記者鍾釗榛／台北報導

復刻版福特Escort Mk1 RS。（圖／翻攝 Boreham Motorworks網站 ）

曾經是許多人心中的拉力賽傳奇，Ford Escort如今以令人意想不到的方式重返車壇。由英國Boreham Motorworks獲得福特原廠授權打造的復刻版Escort Mk1 RS，近日在倫敦老爺車展正式亮相，不僅保留經典外型，更以現代工藝重新打造，全球限量僅150輛，售價更高達約新台幣1,180萬元起。

復刻版Escort Mk1 RS售價高達約新台幣1,180萬元。（圖／翻攝Boreham Motorworks網站）

這款新車並非一般復古改裝車，也不是延續生產的舊車款，而是從底盤開始全新開發。車身忠實保留第一代Escort經典的寬體輪拱與鴨尾擾流板設計，同時導入碳纖維引擎蓋與尾門，讓整體更輕量化。Boreham甚至取得福特官方認證底盤編號，讓這輛車擁有真正的新車身分。

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車身忠實保留第一代Escort經典的寬體輪拱與鴨尾擾流板設計。（圖／翻攝Boreham Motorworks網站）

動力部分提供兩種選擇，但最吸睛的莫過於代號「TEN-K」的2.1升自然進氣四缸引擎。這具引擎可輸出約325匹馬力，最大特色是轉速可一路飆升至10,000rpm，搭配五速狗腿式手排變速箱與後輪驅動設定，帶來最純粹的駕馭樂趣。全車沒有渦輪、沒有油電系統，也沒有複雜的駕駛模式，主打最原始的機械感受。

的2.1升自然進氣四缸引擎，最高轉速來到萬轉。（圖／翻攝Boreham Motorworks網站）

底盤同樣大有來頭，採用鋁鈦合金後軸與專屬調校懸吊系統，進一步提升操控反應。車內則融合皮革、碳纖維與復古儀表設計，甚至還能選配百年靈拉力計時器，向經典賽車文化致敬。

車內則融合皮革、碳纖維與復古儀表設計。（圖／翻攝Boreham Motorworks網站）

能選配百年靈拉力計時器。（圖／翻攝Boreham Motorworks網站）

在電動車與智慧科技當道的時代，這輛Escort Mk1 RS反而選擇回歸最純粹的性能本質。對於熱愛手排與高轉速引擎的車迷而言，它不只是復刻經典，更像是一封寫給燃油車黃金年代的情書。

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