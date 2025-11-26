1200萬黃金深夜遭竊 嫌犯逃逸竟留手機在場

中國大陸湖南今年2月過年時，發生一起重大竊案，價值超過台幣1200萬的黃金遭竊。（示意圖／Pexels）





中國大陸湖南今年2月過年時發生一起重大竊案，價值超過台幣1200萬的黃金遭竊，當時嫌犯潛入金飾店大肆搜刮，偷走170多件金飾，但他大意把手機留在現場，迅速遭警方鎖定，案發6小時就落網，卻不肯透露千萬黃金到底藏在哪。

凌晨4點，嫌犯用千斤頂撬開鐵捲門，隻身潛入金飾店，撬開抽屜大肆搜刮。湖南岳陽今年2月11日發生一起重大黃金竊案，嫌犯得手170多件金飾，價值近300萬人民幣，合台幣超過1200萬。

遭竊金飾店業者：「因為這種事情近10年以來沒有發生過，偷金店的事情是沒有發生過的，所以說抱著僥倖心理。」

廣告 廣告

雖然案發前一天警方就提醒，隔壁城市有偷金賊犯案潛逃，但店家疏於防範，嫌犯輕鬆得逞，可是他卻把自己最重要的手機留在現場。偷金嫌犯畢姓男子：「我的手機呢，那到我屋裡拿錢好吧，就在前面。」

事後搭計程車逃逸才發現手機不見了，案發40分鐘後就被警方鎖定身分，6小時後落網，但他否認犯案，更不願供出價值1000多萬的黃金下落。偷金嫌犯畢姓男子：「當時在那種情況下，還是抱著一點僥倖心理，那怕你就是找到了，我心裡想的還是不認對不對。」

警方跟他硬耗，拖延10天，畢姓嫌犯就是不肯招，加上逃逸路線偏僻，有許多監視器死角，警方一度懷疑他可能把黃金藏在河裡，但後來觀察發現，附近養雞場的看門狗在深夜意外躁動狂吠，很不尋常。

岳陽縣公安：「前面有個養雞場，養雞場有一個監控，那個監控是帶聲音的，那天晚上我就覺得那個晚上有狗叫，這個狗叫的聲音不太正常，叫的時間也比較長，所以我覺得他在這個地方有一個停留。」

警方沿著嫌犯逃逸路線，在養雞場周圍展開地毯式畫格子搜索，終於找到那袋失竊的千萬黃金，就壓在一顆毫不起眼的大石頭下。嫌犯一度還不相信警方怎麼可能找到，但後來人贓俱獲想賴也賴不掉，遭判刑10年6個月。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中菜刀賊出沒 闖空門搜刮撲滿、錢包

川普關稅「全球大搜刮」以為美國發大財 耶魯調查曝真相

端午節比武大會？ 大媽花式搶米、粽葉、鐵盆

