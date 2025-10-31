121名國軍投入梧棲非洲豬瘟案場清消 民政局長贈加菜金感謝防疫辛勞

《圖說》陸軍第36化學兵群對梧棲非洲豬瘟案場實施全面消毒。

【民眾網諸葛志一臺中報導】為強化梧棲非洲豬瘟案場清消作業，台中市政府 30日晚間及31日特別協調陸軍砲兵第58指揮部及陸軍第36化學兵群支援，共動員121名官兵，嚴守防護規範執行廢棄物清理與環境消毒，全力防堵疫情擴散。民政局長吳世瑋31日代表盧秀燕市長赴現場致贈加菜金6萬元，感謝國軍官兵不畏辛勞、迅速投入支援，在關鍵時刻挺身而出，全力協助市府防疫工作，提供台中市防疫工作的堅實支援。

吳世瑋指出，為加強防堵疫情蔓延，並配合中央應變中心建議，市府動保處於昨晚向國軍請求支援案場清理與消毒作業，陸軍砲兵第58指揮部接獲請求後，1小時內就調派30名官兵抵達現場投入清理工作，並於31日再加派第二批56名兵力持續執行任務，清理作業完成後，再由陸軍第36化學兵群35名官兵接手實施全面消毒，確保案場環境徹底清潔，達到有效防堵病毒的目標。

《圖說》吳世瑋局長致贈58砲指部加菜金，感謝國軍防疫辛勞。

吳世瑋提到，國軍弟兄在案場全副武裝、全身著防護裝，依規定嚴密執行清消工作，作業過程繁重且辛勞，感謝國軍即時提供市府所需支援，市府也責無旁貸，今日接獲部隊反映車輛及機具不足，也隨即聯繫環保局加派抓斗車與載運貨車投入支援，期盼加快作業進度，儘速完成清消工作，確保案場環境安全，讓市民早日恢復安心的生活。

民政局表示，感謝國軍全力投入支援，吳局長分別致贈陸軍砲兵第58指揮部及陸軍第36化學兵群各3萬元加菜金，由58砲指部政戰主任曾上校及36化學兵群指揮官陳上校代為受領。