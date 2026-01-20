1/21「松鼠感謝日」謝謝小園丁！牠們的健忘成就一片森林

松鼠將吃不完食物藏起來的天性，成為森林復育的小小功臣。圖片來源：Getty images

忘東忘西總是令人困擾，但美國的松鼠應該要感謝自己的健忘，才能催生出1月21日的「松鼠感謝日」。以種子與堅果為主食的松鼠，天性喜愛將吃不完的食物藏起來，有研究統計，一隻松鼠每年會埋藏近一萬顆堅果，這些果子有的被遺忘了，有的來不及挖出，就已發芽長成植物。松鼠的「無心插柳」，成為森林復育的小小功臣，值得給牠們一個respect！

其實，松鼠在美國的好感度並不高。這個毛茸茸的小動物雖然外表可愛，但時常闖入後院啃食花果，或偷吃餵鳥器裡的食物，被不少人視為高度厭惡的入侵者。北加州野生動物復健師Christy Hargrove特別在2001年創辦「全國松鼠感謝日」，希望彰顯松鼠不為人知的優點，藉此提高好感度，並呼籲大家多多善待牠們。

不過善待松鼠，並非鼓勵民眾主動去餵食。因為當牠們習慣被餵食，會導致族群增加、食性改變，一旦人類減少餵食，這些轉性的松鼠會轉向啃咬樹皮、破壞生態，從森林小幫手變成森林小殺手。台北市也祭出禁令，不得在公園餵食野生動物，若經勸導不聽，可開罰1200~6000元罰鍰。

責任編輯：黃婉婷