1219事件中的英雄！ 北捷將設牌紀念「正義伯」

台北市發生重大隨機攻擊事件，出現許多無名英雄，在北捷英勇制止兇嫌的余先生，成功阻止更大規模的傷害，但他自己卻不幸遇刺身亡。為了感念他，北捷將在捷運站設立紀念牌，北市府也將給予最高撫卹600萬，並頒發褒揚令，協助入祀忠烈祠。另外當時還有一對父女經過誠品南西店，義不容辭上前協助急救傷患，他們身分也曝光，原來兩人都是台大的醫師，事後也謙虛表示，「救人是天職」。

救命英雄找到了！ 台大急診醫師：救人是天職

12月19日晚上，中山區發生隨機攻擊事件，當時正要前往附近用餐的台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇及其女兒（同樣是台大醫師）二話不說上前協助。兩人冷靜評估傷勢、檢傷，並與現場救護人員合作，迅速處置傷者，展現了見義勇為的精神，當時遭攻擊的黃小姐對父女兩人的幫助感到相當感動，並希望市府能協助找到救命恩人。

顏醫師表示，「救人是醫師的天職」，他沒考慮太多危險，只是趕快過去幫忙。他指出，女兒從小跟著他，對急診醫師的工作很熟悉，並提到，現場還有許多熱心民眾一起協助。

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇。圖／台視新聞

捨命擋惡徒阻止更大悲劇！ 北市褒揚給予撫卹

事件中還有另一位英雄，當時57歲的余先生奮不顧身阻止了張文點燃汽油彈的計畫，犧牲自己的生命，避免了更大規模的災難。為了感謝余先生的偉大付出，北捷將在合適地點設立紀念碑，北市府也將頒發褒揚令讓他入祀忠烈祠，並給予最高撫卹600萬元。

事發後，北捷M7連通道及現場吸引許多民眾自發獻花、手寫卡片哀悼。整起事件中，無名英雄挺身而出，也讓社會看見人性光輝。

北捷M7連通道及現場吸引許多民眾自發獻花、手寫卡片哀悼。圖／台視新聞

