1219事件引網路恐嚇言論94宗偵處13件押4人 跨年及元旦大型活動逾萬警民維安警



針對1219臺北市隨機襲擊事件，內政部警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計自114年12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

Oplus_131072

因應近期大型活動及重要交通節點安全強化措施，內政部警政署規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，並通報各縣市警察局加強針對跨年晚會及元旦升旗等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所，動員警力8,709人、民力2,872人。

廣告 廣告

Oplus_131072

為維護跨年晚會、元旦升旗等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、統合民力協勤，預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序。

因應1219臺北市隨機襲擊事件，針對本次跨年晚會及元旦升旗活動，內政部警政署加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安作為，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂。