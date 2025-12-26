1219事件後北市出手 蔣萬安：將檢視採購電擊棒、制伏棍

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

因應「1229」發生的無差別攻擊事件，台北市政府今（26）日下午於台北捷運市政府站及周邊場域辦理高強度危安事件實兵演練。台北市長蔣萬安親赴現場視察，並於會後受訪時表示，市府將全面檢視捷運維安設備配置，未來不論是電擊棒或制伏棍，只要有需要，都會盡力補齊，強化第一線應變能力。

台北市長蔣萬安親赴現場視察，並於會後受訪時表示，市府將全面檢視捷運維安設備配置，未來不論是電擊棒或制伏棍，只要有需要，都會盡力補齊，強化第一線應變能力。（圖／記者鄧宇婷攝）

1219無差別攻擊事件造成死傷，引發社會高度關注公共安全議題。北市府今天日13時特別在捷運市政府站、市府轉運站同步進行高強度危安演練，藉由實兵演練檢視警政、捷運與相關單位的即時應變與橫向聯繫能力。

此次演練情境設定為2名歹徒於捷運月台層丟擲汽油彈，造成多名旅客受傷，隨後竄逃至市府轉運站，持長刀對民眾發動攻擊。為避免民眾誤解，市府也在演練前發送細胞簡訊，提醒周邊民眾留意並配合引導。

蔣萬安在演練結束後受訪指出，今天的高強度演練只是起點，市府已規劃後續多場演練行動。明年1月第三週，將於台北車站模擬多名歹徒在四鐵共構交通樞紐發動攻擊，並進行大規模旅客疏散；農曆年節前，也會規劃跨縣市的雙北聯防演練，測試同步攻擊下的跨區應變效率。

北捷將全面升級台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5大核心重點車站的防護能量。（圖／記者方炳超攝）

在維安部署方面，蔣萬安表示，北捷將全面升級台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5大核心重點車站的防護能量，包括每日增派5名保全人力，並提高巡檢密度至8次，巡查範圍也將涵蓋月台與站廳空間。

蔣萬安強調，透過這次高強度的實際演練，不僅回應外界對捷運警力與保全人力的關切，也同步檢討現有裝備是否足以因應突發狀況。他指出，未來將檢視相關安全設備配置，不管是電擊棒或者是制伏棍，都會持續地來全面檢視，如果有需要相關的設備，都會盡全力地讓它配置完成，以確保第一線人員在關鍵時刻具備足夠防護與制伏能力。

