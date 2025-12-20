1219事件後維安全面升級 蔣萬安：北市強化商圈與跨年活動警戒

圖/台北市政府

針對昨（19）日隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安今（20）日受訪表示，市府已即刻召集緊急危安應變專案小組，全面升級臺北市維安警戒。蔣萬安指出，警方自即日起針對各大商圈及人潮聚集場所加強部署，不僅增派警力，並要求警察同仁全副武裝，結合警車、特勤小組等資源，於重要節點強化戒備。

蔣萬安說明，臺北車站、中山站、西門及信義商圈等重點場域，特別是在週末與夜間時段，將全面提高見警率，並加強臨檢。針對即將登場的大型活動，包括路跑、演唱會及跨年活動，市府已規劃全面升級維安措施，必要時設置安檢門，並於捷運重要車站加強偵爆與場地檢查作業。

廣告 廣告

在捷運系統方面，市府已要求捷運公司與捷運警察局合作，全線增加保全與巡邏人力，同步進行高強度演練，包含疏散流程與無差別攻擊事件的應變處置。是否進一步設置安檢門，將由捷運公司進行完整評估後研議。

針對傷者與亡者家屬後續協助，蔣萬安表示，社會局社工已啟動服務窗口，提供心理諮商、法律諮詢及相關協助；補償部分，市府已與犯罪被害人保護協會、捷運公司及相關單位建立聯繫，其中北捷已確認提供亡者500萬元補償金。此外，對於在北車M7見義勇為協助制止事件的民眾，市府將依自治條例從寬、從優給予撫卹與補償。

對於網路流傳的不實訊息與案情揣測，蔣萬安強調，相關案情將由警察局統一對外說明，呼籲外界勿散播未經查證的訊息。市府也將與中央密切合作，持續強化維安作為，確保市民安全。

更多品觀點報導

教召未報到遭通緝 27歲男逃亡數月後北車持刀砍人釀3死

綠要求蔣萬安雙城論壇反應小紅書涉詐 蔣：簡舒培「龜孫子」留著自用

