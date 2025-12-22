1219事件敲警鐘 蔣萬安下令跨年、大型活動維安全面升級





臺北市長蔣萬安22日主持市府道路交通安全會報，在聽取捷運公司針對114年底跨年及大型活動維安升級作為簡報後，指示交通局與警察局交通大隊，針對年底演唱會散場人潮及市府廣場前跨年晚會的人流動線，事前做好妥適規劃與因應。

蔣萬安強調，1219事件再次提醒市府，大眾運輸場站的安全防護絕對不能鬆懈，這不僅是一場突發事件，更是對整個城市安全及大眾運輸安全的重要警惕，相關維安作為務必全面升級。

針對緊急資訊傳播，蔣萬安指出，市府已研議透過發送細胞簡訊，即時通知市民緊急狀況，但在相關機制建置完成前，仍須善用既有管道，即刻提升資訊傳播效率。他指示警察局、消防局、交通局及捷運公司，儘速研擬作業機制，透過市府官方 LINE、臺北好行 APP 等可大量觸及市民的社群平台，確保緊急資訊第一時間傳遞到位，提醒市民提高警覺。

蔣萬安也指出，於前（20）日召開的1219事件緊急維安應變專案小組會議中，已要求警察局及捷運公司，除增加警力與保全人力外，須於捷運全線各站實施高強度演練，模擬疏散及無差別攻擊事件，強化第一時間應變能力。相關措施不僅適用於捷運站，也須比照辦理至臺北市各客運轉運站，且演練過程應納入站內櫃位及商家。

蔣萬安表示，此次事件中可見，無論是捷運站內咖啡店或百貨商場業者，皆在協助民眾避難過程中扮演關鍵角色，未來演練務必讓各業者清楚認知並熟悉事故發生時的應變作為，確保業者自身安全，也能即時保護現場民眾。

