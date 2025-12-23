1219事件警方、北捷應變慢？ 徐弘庭：監視器系統應導入主動偵測功能

國民黨台北市議員徐弘庭（右二）。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

台北市再爆隨機傷人案，在兇嫌張文有計畫犯罪下，警方執法能力遭質疑。國民黨台北市議員徐弘庭今緩頰，真正影響現場通報、警方追緝速度最重要因素是科技限制，在現有的硬體科技限制下，捷運公司與警察真的都已盡力。

徐弘庭主張，監視器應導入主動偵測異常人群奔跑、辨識攻擊性武器與危害安全動作，並及時通報警方主動式AI運算辨識功能，以增加類似事件反應速度。

徐弘庭說，導入運算必須建置高運算能力的資料中心，但城市安全的科技創新投入，不能僅視為成本，而應用投資概念來面對，否則重大事件的發生以及對社會情緒的影響是更難以承受的成本。

徐弘庭表示，此次事件在監視器沒辦法主動監控，嫌犯在每個犯罪點行動不超過5分鐘下，又在捷運警察剛巡邏過該地後才犯案，但北捷站長既要負責全站管控、通報與第一時間幫傷者止血、救治，已盡最快速度人工比對。

徐弘庭指出，相關警力在僅接收到燃燒煙霧彈通報下，案發後7分鐘趕到現場，也比快打部隊10分鐘標準快速，只是在缺乏影像主動追蹤與兇嫌數度變裝情況下，第一時間警方才無法即刻將犯嫌連結成同一人。

徐弘庭說，任何重大事件都無法用事後嚴格上帝視角評斷，真正該檢討的是有哪些應作為而未作為部份可努力，盡速升級科技、整合三鐵共構警力無線電頻道，提升通報與查緝速度、增派人力分擔站長事務，就是目前優先事項。

