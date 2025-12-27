1219北捷攻擊事件 「安心關懷小站」46人諮詢、24人轉介

〔記者董冠怡／台北報導〕1219台北捷運連續攻擊事件後，台北市政府自22日起在中山地下街R7出口地面層，設置「安心關懷小站」提供心理諮商與情緒支持，截至至25日，累計46人諮詢，24人轉介心理諮商。今天是雙城論壇首日，市長蔣萬安坐鎮台北市，明天再出發，今午先到場關心第一線服務運作和民眾需求，並在心願小卡寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起度過。」並掛上耶誕樹，向所有默默付出的專業人員和民眾致意。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹表示，前來諮詢者主要包括事發當時的現場目擊者、看到新聞畫面後及身心狀況相較脆弱的易感族群，經過值班心理師專業評估，如有必要者就會協助就醫。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，此處提供一個媒介，當民眾經過或想到事情時，可以有個出口，台北市也已建置良好的社區諮商網絡，撐住市民的需求，跟過往相比進步很多。由於這裡是臨時性設置，為了讓大家知道之後可以去哪裡找尋相關資源，現場有擺放文宣，捷運也有廣告。

羅惠群說，許多熱心人士送來很多食物「餵食」，還有感謝小卡，附近店家也有給提供咖啡，市民對於心理健康活動非常支持。

蔣萬安下午帶著暖暖包和豆花，慰勞現場值班人員，並提到，發生這種事情後，民眾心裡都很不安，也造成社會恐慌，需要時間平復，如有專業心理師即時介入協助，能使大家更快回到正常生活。

根據市府先前規劃，「安心關懷小站」位於中山地下街R7出口地面層，服務時間為每天下午1點至晚上8點，運作到明年1月1日止。

