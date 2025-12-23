1219北捷案受害者三人「各予600萬撫恤金」...許淑華：喪葬費、受傷民眾醫療費皆由市府協助

針對1219北捷隨機殺人案，兇嫌造成3死、11人輕重傷的重大傷亡，擔任台北市民政委員會召集人的民進黨北市議員許淑華昨（22日）向外界宣布最新處理狀況，北市府將提供三名不幸受害民眾600萬元撫恤金、喪葬費用全由市府協助；其他受傷民眾的醫療費用，也由市府全面協助；另外也將與法制局討論，受害者是否可依《犯罪被害人權益保障法第57條》，透過犯保協會申請補償金180萬。

許淑華昨日發文表示，自己擔任民政委員會召集人，會盡全力給予12月19日北車事件受害者，有尊嚴與溫度的善後事宜。

許淑華指出，會議重點全力聚焦在受害人撫卹、保險的討論；有關北市府相關的預算安排，市議會將全力協助。她也說，要向大家報告幾個重要的會議結論：



1.受傷的11位民眾，其醫療費用將由台北市政府全部協助。



許淑華也建議北市府，由於案發地點在台北，因此無論民眾戶籍、就醫地點位於哪裡，只要有相關醫療單據，市府都應該給予協助。



2.三名不幸受害的民眾，皆由北市府給予600萬撫恤金，且喪葬費用由台北市政府全部協助。



3.保險理賠方面。



余先生：案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬保險理賠。



王先生：案發於誠品南西店。我們已經與誠品公司方確認，將申請公司保險理賠。



蕭先生：非常痛心與遺憾，由於案發時正在騎車，位於馬路上，目前難以適用保險理賠的範圍。



對於蕭先生的情況，許淑華表示，會持續和北市府溝通，尋找依法合適的方案，幫助他的遺屬。



4.另外，將與法制局討論，這次事件的受害者，可以依《犯罪被害人權益保障法第57條》，透過犯保協會申請補償金180萬。



5.最後，許淑華表示，想感謝今天出席會議的跨黨派議員、法制局等單位，「讓我們一起攜手努力，撫平台灣社會受到的傷害。」

(圖片來源：許淑華臉書)

