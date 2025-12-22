1219北捷隨機殺人扔煙霧彈營造火災假象？余宗基將軍疑張文一系列行動、完全沒留下訴求：判斷他本應有意脫離現場

北捷台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，釀成造成4死11傷的慘劇，兇手張文在捷運站內外扔擲煙霧彈製造恐慌，無差別砍向路人，而最後人衝上百貨樓頂跳樓，自殺動機尚待警方釐清。對此，印太戰略智庫顧問、退將余宗基今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，按照張文沒有留下任何訴求，在各處引發恐慌、變裝、使用煙霧彈的行動來看，他判斷張文其實是有想脫離現場的準備，只是最後無法實行。

關於網上流傳張文犯案與中國有所關聯、媽媽是中配，余宗基表示，在事件爆發的同時，有非常多的假訊息開始散播，目的是要製造大家跟中配、中國之間的仇恨，這些當然會有人操作，因此政府成立對外說明的單位，每天揭露訊息很重要；所幸陸委會和網紅四叉貓也及時出面闢謠，澄清張文家人與中配毫無關係。

廣告 廣告



余宗基指出，整個案件有很多啟人疑竇的地方，包括張文的裝備、租屋、資金來源，追查金流是重要手段；此外，可以去思考為何要準備那麼多煙霧彈，很多專家說目的是在製造恐慌，讓大家無法搞清楚現場狀況，但有一部分比較少討論到的，是張文似乎想製造到處都是火災的假象。



余宗基解釋，不明白的人可能認為發生火災，就容易混亂、四處閃躲，引起群眾恐慌，但在真正要遂行的動機過程裡，當大家誤傳是火災時，來的是消防車、救護車，當時中山站幾乎被它們塞滿，更增加現場的混亂。



針對張文沒留下任何書面或其他形式的訴求、最後自殺一事，余宗基認為，從這些過程中，他判斷張文其實是有想脫離現場的準備，從當天下午三點多在各處製造恐慌、變裝，按他的行動，應該是想脫離現場，只是最後沒辦法實行。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

更多放言報導

挺賴號召助弱勢！王義郎辦「好德公益」全心奉獻社會…徐皓明事件幕後英雄「帶病仍親自指揮出力」

台灣商業奮鬥傳奇！從銀行基層、永興航空零事故到創業…余宗基談王義郎起家故事：堅毅、惜才、勤奮匯聚一身