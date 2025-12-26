1219台北隨機襲擊事件後 警政署：共偵辦94件、羈押4人

內政部警政署長張榮興。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 面對1219台北隨機襲擊事件，行政院長卓榮泰今（26）日在院會中請內政部及交通部全面檢討事件發生始末，檢討、提高各項安全措施。據警政署長張榮興指出，網路恐嚇事件部分，統計自114年12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

內政部今天在行政院會報告「1219台北市隨機襲擊事件說明」及跨年、元旦活動加強安全維護工作。內政部長劉世芳指示警政署除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，針對網路恐嚇事件也不能鬆懈。

廣告 廣告

除了記取教訓外，行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰的談話指出，他認同台北市長蔣萬安提出的不再提及不法行為人的名字，讓時間淡忘，不要重複不斷想起，也不要讓更多人模仿，社會才能安定下來，也希望媒體避免過度報導犯罪行為人的種種，「不值得、不應該也不必要」。

劉世芳表示，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，共動員警力8069人、民力2792人維持秩序。

針對今年的跨年晚會及元旦升旗活動，警政署也成立指揮所及緊急應變小組，全程掌握督導各縣市警察局做好維安工作，並加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安措施，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，讓民眾能平安迎接嶄新一年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沒錢卻能買10萬高級筆電！張文犯案前獲「神秘3985元」 剛好湊錢住進商旅

延續余家昶的愛與勇氣 家屬發聲明：籲停止散播合成照片