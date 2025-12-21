1219後首場大型活動！台北馬警力增1倍 蔣萬安：跨年比照同標準

台北馬拉松未受影響，照常舉行；但北市府不敢鬆懈，嚴陣以待，在台北市長蔣萬安指示下，增加1倍警力待命。（圖／台北市政府提供）

台北捷運台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，釀4死11傷，原定今（21日）舉行的台北馬拉松未受影響，照常舉行，北市府不敢鬆懈，嚴陣以待，在台北市長蔣萬安指示下，增加1倍警力待命。蔣萬安強調，後續將訂定相同標準，如跨年等大型活動，都會依此進行。

蔣萬安今說，今天是台北馬拉松的正式賽事，也是1219發生不幸重大無差別攻擊事件之後的第一場大型活動，同仁絕對不能掉以輕心，務必絕不鬆懈、全神貫注，尤其馬拉松賽事全程5個多小時，過程中不希望有任何狀況發生，若一旦發生，希望同仁即刻危機處理、緊急應變。

蔣萬安指出，警察局特別增派警力，增加341位警力、共693名警力維安，相較過去增加一倍的警力，今早副市長林奕華也全面檢視，確認警察同仁裝備齊全。

蔣萬安表示，在1219事件後，北市府會訂定和本次賽事相當的標準，接下來面對各項大型活動，都依此進行，像是跨年活動。當然不希望有任何違法行為出現，但若同仁要思考，若過程中有人恐嚇、留言某處有爆裂物，該如何應變通報，並將經驗與各局處一同討論、交換意見。

蔣萬安表示，在1219事件後，北市府會訂定和本次賽事相當的標準，接下來面對各項大型活動，都依此進行。（圖／台北市政府提供）

台北市交大也說明，今天在賽事沿線，選擇22個重要路口預置巡邏車，並亮起警示燈，以便面對任何狀況，可以第一時間做應處；同時也申請了刑大特勤警力，提高維安規格。

蔣萬安強調，這次賽事希望圓滿順利，也請同仁堅持到最後一刻，確保所有參賽者以及市民朋友的安全。他也要提醒同仁「寧可撈過界，不要三不管」，無論狀況發生在哪個場域，大家要全力支援、相互幫忙，若有任何突發狀況就即刻通報。

蔣萬安說，不希望有任何狀況發生，但一旦發生，一定要把相關衝擊與傷害降到最低，因為民眾安全是最為優先，這是最重要的考量，再來才是其他賽事內容，希望一切平安順利。



