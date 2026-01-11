1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

1219張文的隨機攻擊事件，還沒滿月，台北捷運又傳出，有民眾揚言殺人！週六傍晚六點多，台北市一名56歲的陳姓婦人，搭乘捷運時，和其他乘客發生爭執，竟然揚言〝要殺人〞，警方獲報到場後，婦人對於恐嚇言論、矢口否認，警方也沒有發現任何危險物品，後續通知報案人，協助釐清案情。

捷運站，大批警察包圍女子，要檢查她身上是否有違禁品，因為不久前，她竟然在捷運車廂內，失控大喊"要殺人"，警方不敢大意。民視記者莊立誠﹔「當時這名婦人在車廂內跟人吵架，情緒激動還揚言要殺人，把車上乘客全都嚇壞。」其他乘客表示，如果她真的有拿刀，就算沒有的話，也是要先跑啊，等警察來處理，北捷那件事發生後，應該或多或少，大家都會有一點怕，所以應該還是會先跑掉。還有人說，趕快逃吧盡量閃邊，我們年紀大了，人你在怕的時候，根本不會去想到那邊(怎麼做)的事，先離她遠一點。

事發在台北市中正區，週六傍晚6點多，一名56歲的陳姓婦人，搭捷運準備回家時。不明原因，跟車上的乘客發生口角衝突，沒想到，這名婦人的情緒相當激動，過程中不僅大聲咆哮，還一度大喊"要殺人"，引起車廂內一陣騷動，一旁乘客見狀，趕緊按壓車上的緊急通話鈕，通報站務人員。事後，陳姓婦人向警方解釋，自己沒有說要殺人，她的身上也沒有攜帶任何的危險物品。中正二分局廈門派出所副所長林凭蔚表示，於古亭站到場查處，經檢視未發現違禁物品，且未造成危害，目前調閱捷運(監視)影音偵辦中。

這起騷動，雖然沒有造成人員受傷。不過，1219北車攻擊事件，還沒滿月，警方不敢大意，後續將通知報案人到場，釐清事發經過。

