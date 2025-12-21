1219攻擊案後首場大型活動 台北國際馬拉松警方配槍維安

1219攻擊案後首場首場大型活動台北國際馬拉松在警力高度維安下順利完成。(圖：台北國際馬拉松臉書)

台北國際馬拉松今日（12/21）清晨在台北市街頭登場，這項大型國際賽事活動自凌晨5時起於台北市政府前廣場開跑，共吸引約2萬8千名國內外跑者參與，由於19日才剛發生北捷連續攻擊事件，為確保活動安全進行，警方大幅提升維安規格，共部署693名警力，人數和往年相比多出一倍。最終成績女子組前兩名選手加迪斯（Mulu Demissie Gadise）、澤蓋耶（Tirfi Tsegaye）確定打破大會紀錄的2小時25分55秒。男子組瓊巴奪冠。國內組則分別由施育佐與張芷瑄拿下男、女子組冠軍。

台北市長蔣萬安今日一早也親赴賽事會場視察維安部署，要求警方以最高規格確保活動與市民安全，蔣萬安表示，1219攻擊事件後全市維安提高，對於事件後首場國際大型活動，更是加強維安部署，同時動員693名警力，較原先規劃增加341人，警力倍增。蔣萬安指出，這次比賽台北市警局動員11個分局、特勤與保大單位分工合作，沿線全面布署。於22處重要出入口加強警力配置，提升巡邏頻率，相關裝備皆要求齊全到位，就是要確保賽事安全進行。

這次比賽不乏來自香港、日本、肯亞等地的外籍選手。蔣萬安強調，市府的首要原則就是「確保市民與選手安全」，在重大刑案發生後，更必須用行動讓民眾安心，未來大型活動都將視風險狀況，採取更嚴謹的維安規格與標準。