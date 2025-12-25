社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

1219隨機恐怖攻擊的第七天，一早就有不少民眾，自發性的到台北車站M7出口，以及誠品南西店送花哀悼，而警方為了耶誕節到跨年這段時間，鬧區的人潮增加，也特別增派警力，讓大家能安心，就有民眾為了感謝員警的辛勞，送上卡片、擁抱，幫員警加油打氣。

台北隨機恐怖攻擊，案發後第七天，台北車站M7出口處，悼念牆上滿滿的留言字條，還有一整排的鮮花，訴說著民眾對於余家昶的感謝以及不捨。

廣告 廣告

悼念民眾：「謝謝你就是去擋刀，然後保護更多人，讓更多人不會去受到傷害。」

悼念民眾：「我看到了很多（花），我會幫他排整齊，我覺得很感動，（余家昶）就像烈士一樣。」





1219案發第7天！ 鬧區增派警力「民眾暖遞卡片」替波麗士打氣

1219案發第7天! 鬧區增派警力 民眾暖遞卡片打氣（圖／民視新聞）





1219恐怖攻擊的另一個地點，就在誠品南西店，25號一早也有不少的民眾，自發性前來悼念。

悼念民眾：「有點難過，因為其實我住附近，其實那天原本也要搭捷運回家，希望他們在天上一切都好，然後希望台灣的環境，能夠更平安這樣子。」

民眾也感謝員警的保護，送上暖心的手寫卡片，接下來耶誕節、跨年都要到了，信義區預計湧現人潮，警方針對轄區重點場域加派警力，帶來滿滿安全感。





1219案發第7天！ 鬧區增派警力「民眾暖遞卡片」替波麗士打氣

1219案發第7天! 鬧區增派警力 民眾暖遞卡片打氣（圖／民視新聞）





信義警分局副分局長王致傑：「我們從每天的下午3點開始，一直到晚上，那另外凌晨0（點）到3（點），3（點）到6（點），我們都加派的警力，我們將近派的40名的警力。」

民眾vs.員警：「辛苦了，辛苦了，謝謝。」

家長也帶著孩子，一起來感謝員警，獻上擁抱、加油打氣，為寒冷的耶誕節，添上一點溫暖。

原文出處：1219案發第7天！ 鬧區增派警力「民眾暖遞卡片」替波麗士打氣

更多民視新聞報導

張文案發生第6天 全國查獲71起模仿言論2人收押

警駐守車站「平安夜收最暖禮物」！ 高中生手寫卡片：謝謝你們的守護

北車驚見「張文哥哥親筆信」！向英雄余家昶母親道歉 曝弟弟遭霸凌過往

