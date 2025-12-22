1219無差別攻擊事件 北議會民政委員會默哀1分鐘致意

台北市發生1219無差別攻擊事件，造成死者4名、傷者11名。台北市議會民政委員會今(22日)開會，在審議預算前默哀1分鐘致意。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市發生1219無差別攻擊事件，造成死者4名、傷者11名。台北市議會民政委員會今(22日)開會，在審議預算前默哀1分鐘致意。民政委員會第一召集人許淑華表示，對於此事件感到非常哀痛，也會支持北市府的因應措施。

法務局長連堂凱今也說明相關措施，由於北市府曾通過《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，事件首位受難者余姓先生符合條例規範，因此會獲得600萬慰問金，捷運公司也支付500萬慰問金。另外，誠品南西也與法務局相約合作，期望家屬可以直接透過官方得知相關消息。他強調，現在市府工作重點是讓死者家屬跟傷者受到良好照顧。

許淑華建議，醫療費用由捷運公司支付，畢竟事件發生在台北市，卻沒有保護到民眾，台北市府有義務與責任扛起來，要全力協助。連堂凱也說，會從寬從優，把所有資源投注在協助這邊。

