1219至今網路恐嚇94件 警政署：已抓12人羈押4人

張文19日犯下隨機殺人案釀4死11傷，後續接連出現模仿效應，警政署今（26）日發佈新聞稿指出，案發至今網路恐嚇事件共計94件，已查獲13件12人送辦，其中4人遭羈押。

台北市府今在北捷市府站舉辦「無差別攻擊演練」。（圖／翻攝畫面）

警政署指出，警方除持續查明張文犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計自12月20日至12月25日12時止共計多達94件，目前已查獲13件12人，其中4人送辦後遭羈押，相關涉嫌境外IP資訊，持續透過跨境合作追查幕後不法分子。

廣告 廣告

警政署表示，因應近期大型活動及重要交通節點安全強化措施，內政部警政署規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，並通報各縣市警察局加強針對跨年晚會及元旦升旗等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所，動員警力8709人、民力2872人。

警政署統計，跨年晚會全台共計17個縣市18場，高雄市2場、雲林縣2場、新竹縣市合辦，部署警力7215人、民力2554人；元旦升旗部分全台計17個縣市共19場，包括北市2場、台南2場，部署警力1494人、民力318人。

警方為維護跨年晚會、元旦升旗等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、統合民力協勤，預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，確實防制各項治安事故發生及維護交通秩序。

另針對跨年晚會及元旦升旗活動，警政署加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，台北市府今日也在北捷市府站舉辦「無差別攻擊演練」，模擬嫌犯丟汽油彈隨機攻擊民眾，同時測試發送細胞簡訊提醒民眾及時反應。

延伸閱讀

誠品南西店柱子遭貼英文恐嚇字條 警將採指紋追人

台中男行車糾紛亮刀揮舞恐嚇 遭逮搜出11把刀下場曝

影/警方全力搜捕「張文」們！台中、新北又抓到2名