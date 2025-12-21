1219臺北市隨機襲擊事件偵辦進度及加強大型活動維安說明

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市於114年12月19日在臺北捷運連通道及南京西路百貨公司，丟擲煙霧彈及隨機襲擊民眾一案，案發後臺北市政府警察局與內政部警政署刑事警察局即時成立專案小組，並報請臺北地檢署指揮偵辦，針對張嫌動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向，積極追查。

圖說：警察局長李西河與體育局長視察台北馬安全維護情形。

其中在犯罪工具來源部分，警方發現張嫌自113年起即預謀犯案，其先113年4月起，密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質之物品，並於於114年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺購入24顆煙霧彈；114年11月起，又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性之易燃物。依其長達一年半的準備時序及採購清單研判，張嫌係經過縝密規劃與準備，預謀犯案動機至為明顯。

圖說：市長蔣萬安至應變中心聽取各局處簡報。

鑑於「1219事件」，臺北市政府針對今日「2025臺北馬拉松」啟動高規格維安，動員11個分局及刑大、交大等共693名警力，以確保萬全，賽事全程無事故。市長蔣萬安與副市長林奕華也親自視察警方維安部署，強調此為1219事件後首場大型國際賽事，同仁務必提高警戒，有任何突發狀況應即時處置。

圖說：市長視察警力部署情形，關心員警應勤裝備。

臺北市政府警察局未來針對路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，全面守護市民安全。