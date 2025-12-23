1219遭割喉蕭姓騎士未獲任何保險 UG董座案發就秒捐百萬

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市中山捷運站周邊1219隨機攻擊事件，造成4死11傷，不幸遭凶嫌割喉身亡的蕭姓騎士，家屬僅能申請犯罪被害人保護補償金180萬元，台北市政府積極募款；連鎖茶飲品牌UG董事長鄭凱隆手提自家飲料與花束到案發現場致意，被外界質疑藉悼唁行銷品牌，其實在負面新聞出現之前，鄭凱隆就低調表達捐款意願，並於第一時間匯款百萬元指定捐助蕭姓騎士。

社會局長姚淑文為1219事件被害者募款，聯發國際董事長鄭凱隆秒捐百萬，募款對話曝光。（圖／民眾提供）

1219隨機攻擊事件發生後，市府立即啟動跨局處應變機制，逐一關懷訪視受害者及家屬，協助處理醫療、喪葬與後續生活支持事宜，市長蔣萬安指示社會局局長姚淑文積極募款捐助受害者，尤其是不幸身亡的蕭姓機車騎士，因事發地點無法獲得相關保險。社會局長姚淑文費心向各企業募款時，接到UG聯發國際董事長鄭凱隆主動表示願意捐款給蕭的家人。

廣告 廣告

局長姚淑文在企業人士的line群組表示，面對1219的襲擊事件，市府沒有一個人敢懈怠，除了關懷訪問每一個受害家屬，知道他們的需求，更重要的是幫忙承擔每一個傷亡者的醫療、喪葬和慰撫金。事件是突發狀況，沒有所謂的預算來因應，更多時候需要對外募款。她記得從最後一家醫院出來時，市長指示能夠幫忙的就幫忙，需要募款也要快。

1219 事件發生後，蕭姓騎士遇害地點既非捷運站、也非百貨商場，成為此次事件中「唯一無法獲得保險理賠」的被害者。社會局長姚淑文向聯發國際董事長鄭凱隆募捐善款，鄭凱隆秒捐百萬援助該名被害者家屬。（圖／民眾提供）

37歲的蕭姓男子當時騎車經過現場，因禮讓行人而遭凶嫌揮刀砍殺身亡，案發地點既非捷運站、也非百貨商場，成為此次事件「唯一無法獲得保險賠償」的被害者。

姚淑文在文中表示，蕭姓機車騎士是家中主要經濟來源，市長指示社會局須設法協助，並評估對外募款的必要性。她也記錄當時與鄭凱隆的通話內容指出，當她向鄭凱隆說明該名被害人的特殊處境時，曾直接詢問：「董事長，如果可行，可以指定捐款給這位被害人嗎？」鄭凱隆當下即回應願意協助，並表示「可以做到的」。

文中進一步提到，隔週一上班日，銀行一開門，社會局即收到一筆新台幣100萬元的匯款。姚淑文形容這筆善款對她而言，代表的是在最需要資源的時刻，對受害家屬提供了即時且實質的支持，因此特別表達感謝之意。

台北市政府啟動職災與保險機制協助受害者，社會局表示將設立「1219事件」愛心捐款平台，接受民眾愛心捐款。所有捐款均依照既有社福流程協助媒合與處理，確保受害者及其家屬獲得必要支持。



更多FTNN新聞網報導

兒子挺身阻止恐攻喪命 余家昶老母展大愛呼籲：不要苛責張文父母

北捷隨機砍人案補償拍板！死者家屬各領180萬 市府啟動1219扶助專案

快訊／張文父母下跪道歉！ 稱「對社會造成損害」：對不起

