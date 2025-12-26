1219隨機攻擊事件 卓揆率內閣團隊默哀並跟進蔣萬安「不再提兇嫌名字」

北車、中山日前發生隨機攻擊事件，造成多人死傷。行政院長卓榮泰26日在行政院會中，率領所有內閣團隊為罹難者默哀，並認同台北市長蔣萬安的做法，將不再提兇嫌名字。卓榮泰也指示，隨著跨年即將到來，務必強化全台大型活動的安全與即時處置機制，確保國人安全。

12月19日台北車站及中山南西商圈發生隨機攻擊事件，造成多人死傷。行政院今日召開臨時院會，針對1219隨機襲擊事件，卓榮泰在院會中率領全體閣員向罹難者進行默哀，並且指示對於即將到來的跨年活動，務必強化全台大型活動的安全維安及緊急應變機制。

廣告 廣告

另外，行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰裁示指出，將跟進台北市長蔣萬安所提，不再提及不法行為人的名字。他強調，讓時間遺忘，不要不斷地想起，讓更多人想要模仿，社會才能穩定，也希望媒體低密度報導犯罪行為人，這些不值得、不應該也不必要。

警政署長張榮興於會中說明，12月19日事件目前持續偵辦中，初步未發現共犯跡證，犯嫌相關動機仍在釐清。針對網路恐嚇及危安訊息，警方已主動偵查94件、查獲12人，並呼籲民眾勿以身試法。

張榮興表示，跨年及元旦期間全國將舉辦37場大型活動，預計將動員警力約8,700人、義警、義消等民力約2,700人，並部署防暴車、無人機及分區警衛機制，強化見警與疏散應變演練，確保各項活動安全。他說：『(原音)對於跨年或是元旦這段期間重大活動，我們在12月20跟21號有跟22縣市警察局局長，做勤務規劃的一個警力盤點，那這裡面特別要著就是除了警力外，要對於民力的整體規劃，尤其是義警義交民防或是保全警力，我們會對針對各場勤務來做規劃勤務，那另外各地警力不足的話，也可跟中央來申請提供，我們會全力來做一個支援。』

交通部則將在火車站、捷運站與跨機關的聯合巡守，提升警力，尤其是強化場站的防護設備與初期應變工具，並引進科技監控與預警工具來輔助監控。交通部強調，根據台北車站的檢討經驗，將改善模式推廣至南港、板橋、七堵、台中、高雄等大型共構車站，建立更有效的通報流程，也將加強對旅客的即時通報宣導，並參考「城市韌性演習」模式，提升應變量能。