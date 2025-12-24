1219隨機殺人凶嫌租屋處物品稀少 冰箱是空的 警研判計畫性丟棄
張文19日犯下台北車站、中山站隨機殺人案，震驚社會，事件進入案發後第六天，由於他未留下遺書，檢警仍不知他犯案動機，警方試圖從他行蹤與生活細節抽絲剝繭，還原案情真相。
據了解，警方勘查嫌犯位在台北市中正區公園路的租屋處，發現屋內個人物品稀少，隨身衣物僅剩數件，冰箱空無一物卻瀰漫汽油味，研判他在犯案前即有計畫地陸續清空、丟棄個人物品。
警方調查，嫌犯今年1月以每月1萬7000元，承租公園路附近一處套房，警方事後訪查同層房客，房客皆表示平時與嫌犯少有互動和碰面。
嫌犯案前曾在租屋處縱火，警方全面搜索現場，發現縱火點共有兩處，分別在公共區域的洗衣機，以及房內床鋪。
警方指出，嫌犯先將電競型的筆記型電腦，放在床上，淋上汽油後點火，反鎖房門，隨後到公共區域，隨手拿其他房客晾曬的衣物，同樣淋上汽油縱火。
警方在他房內查扣五把短刀，以及五個汽油桶，進一步搜索發現，冰箱雖然空置，卻殘留濃烈汽油味，房內的衣櫃縫隙，更被大量膠帶封貼，情況詭異。
警方研判，嫌犯可能是購買汽油後，在房內分裝製作汽油彈，剩餘汽油為避免氣味外洩，曾暫置冰箱；而衣櫃的縫隙貼膠帶，則疑似為防止汽油味沾染犯案時所穿著的衣物。
