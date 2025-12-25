1219隨機殺人案後7天！誠品南西驚見恐嚇紙條 威脅殺更多人

誠品百貨南西店的柱子上竟出現恐嚇紙條。

台北捷運台北車站、中山站商圈上週五才發生4死11傷隨機殺人案後，不少民眾自發前往案發地獻花致哀。孰料今晚卻有民眾在誠品南西的柱子上發現，一張以英文威脅要殺更多人的恐嚇紙條，警方證實並全力追緝。

27歲男子張文涉嫌於上週五（19日）於台北車站、中山站商圈，丟擲煙霧彈、持長刀隨機砍殺路人，一共造成包含張文在內的4人死亡，以及另有11人受傷，不少民眾自發前往台北車站與中山商圈獻花致哀，張文的哥哥也低調現身留下564字親筆信。

台北捷運台北車站、中山站商圈上週五才發生4死11傷隨機殺人案後，不少民眾自發前往案發地獻花致哀。

孰料，今（25日）20時許有民眾在誠品百貨南西店的柱子上發現一張便條紙，只見以英文寫下「I will kill more people in the next few days（接下來幾天我還會殺更多的人）」，疑暗示要犯下更大規模的殺人案，民眾急拿到派出所報案，警方證實獲報，正在調閱監視器釐清犯嫌。

