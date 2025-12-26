1219隨機襲擊》卓榮泰率閣員默哀 內政部動員萬人維護跨年元旦 北捷舉行高強度演練

因應1219隨機襲擊事件，行政院長卓榮泰下令未來凡是大量人潮聚集，各政府機關應事先開設應變中心。（圖片來源／行政院提供）

行政院本（26）日召開臨時院會，針對1219隨機襲擊事件，卓揆於院會中率領全體閣員向罹難者進行默哀，而針對後續可能發生的模仿犯，卓揆本日鑒核內政部及交通部所提出之「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」。

此外，臺北捷運本日亦舉行高強度演練，模擬多名歹徒在市政府站人流尖峰時段發動攻擊，測試對汽油彈投擲、隨機砍殺及大量傷患的即時應變能力；同時也向中央申請發送細胞簡訊避難疏散告警訊息，發送範圍為市府捷運站半徑0.5公里。

因應跨年元旦活動，內政部動員萬人維持秩序

為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，內政部長劉世芳指出，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，動員警力8,069人、民力2,792人，維持秩序與為民服務。

針對本次跨年晚會及元旦升旗活動，警政署亦成立指揮所及緊急應變小組，全程掌握督導各縣市警察局做好維安工作，並加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安措施，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂，讓民眾能平安迎接嶄新一年。

交通部加強整備監視系統及消防設備

交通場站作為人流往來的關鍵節點，為維護公共運輸安全、保障國人生命財產，交通部以近期隨機攻擊事件之應處經驗為基礎，加速推動重要交通場站安全精進措施，並提升戒備與巡查頻率，與鐵路警察、高速公路警察、航空警察、港務警察及地方警察機關共同強化聯防作業，落實場站巡邏與危安通報機制，強化重要交通節點之防護。

相較台北市捷運於1219隨機襲擊事件過程中，發生19支監視器有7支無法回溯影片的問題。交通部指出，為維持場站秩序與旅客安全，各交通場站均會加強監視系統、消防設備之巡檢及整備，以即時掌握場站狀況；倘發現異常情形，將迅速啟動應變及通報作業，並依現場狀況做適當應處。

交通部續指，未來也將持續精進突發事件通報機制、場站應變功能，並將複合式情境納入演練，及評估運用科技輔助監控等措施，強化交通場站安全防護作為，以因應突發狀況時之交通系統的即時應處與持續運作效能。

卓揆下令：凡有大量人潮聚集便提前開設應變中心

對於內政部及交通部的報告，行政院長卓榮泰裁示，近期有很多大型活動，動輒數萬甚至數十萬人，而維持安全是政府的責任，因此只要有大量人潮聚集，中央、地方、交通、警政等各單位都應該事先開設應變中心，隨時掌握狀況。

臺北捷運本日下午1點亦於舉辦跨年煙火的捷運市政府站進行「高強度演練」。（圖片來源／臺北捷運公司）

卓揆續指，國內重要車站例如台北車站等多系統共構的複合型交通樞紐極為重要，必須整合資訊監測通報以及協調機制，強化整體安全的管理，也請內政部、警政署、交通部以及海委會、海巡署，要針對管轄所有的全國海陸空運以及觀光的場站，全面升級監控以及應變的效率。

嚴防模仿犯，北捷舉行高強度演練

為嚴防1219隨機襲擊事件後續可能發生的模仿犯，不只行政院上緊發條，臺北捷運本日下午1點舉辦跨年煙火的捷運市政府站進行「高強度演練」。演練內容模擬2名男子搭乘捷運抵達市政府站後，在第一月台取出預藏的汽油彈，朝扶梯與樓梯下方投擲，引發現場旅客驚慌逃竄，造成多名民眾遭灼傷、嗆傷與推擠受傷；歹徒隨後混入人群，從2號出口移動至市府轉運站，並持長刀對站內民眾進行攻擊。

本次演練亦結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，發送範圍為市府捷運站半徑0.5公里。簡訊內容經中央核定如下：[演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。

此外，北捷也同步強化日常維安配置，在台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5處重點車站，每日加派5名保全人力，巡檢次數由原本每日4次提高至8次，並於15個重點車站進行車巡時下車巡查月台與站體空間，以提升整體安全防護能量。

