1219「類恐攻」曝警方通訊無法橫向聯繫 沈伯洋、吳沛憶籲強化反應機制

黑熊民防教育協會理事長劉文（左起）、立法委員吳沛憶、立法委員沈伯洋、退休員警石明謹出席全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會。郭宏章攝



由於12/19台北車站及捷運中山站之隨機傷人事件，暴力創傷造成大量出血，止血成為救命的關鍵因素，為了不讓遺憾再次發生，民進黨立法委員沈伯洋、吳沛憶與黑熊民防教育協會，呼籲升級救護防禦裝備，並建議衛福部應接軌國際「哈德福共識」，透過行政公告將「創傷止血器材」納入公共AED標配，才能在意外發生的第一時間止住大量出血，挽救寶貴的生命。退休員警石明謹也直指事件發生當下，北市中正一分局、捷運警察與鐵路警察三個單位通訊系統無法橫向聯繫，沈伯洋、吳沛憶也呼籲儘速檢討應變與聯絡機制。

針對本月 19 日發生於台北車站及捷運中山站的隨機暴力事件，民進黨立法委員沈伯洋、吳沛憶，退休員警石明謹，及黑熊學院理事長劉文於今天在立法院召開記者會。會中除對家屬與受難民眾表達深切哀悼與敬意，更共同要求政府應立即採取具體行動，針對「救護器材補齊」、「警政通訊整合」及「專業訓練實質化」、「民間救護量能擴大」進行改革，避免憾事再度發生。

民進黨立委吳沛憶（中）2025.12.26與沈伯洋（右）出席全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會，吳沛憶指出，國防部所發布的《台灣全民安全指引》（暱稱「小橘書」）中，就有提到緊急應變時，社會大眾該怎麼自我保護。郭宏章攝

黑熊學院理事長劉文指出，在突發暴力事件發生的前幾分鐘，警政、消防系統往往無法幾分內間抵達現場，此時現場的善心民眾，便會成為第一線的救護者。 然而，現行 AED 設備雖普及，卻缺乏應對大量出血的止血器材，導致民眾空有救人之心卻無工具可用。劉文強調，大出血致死速度不亞於心臟驟停，因為大量出血的黃金救援時間，只有數分鐘。

劉文進一步呼籲衛福部應將止血包納入 AED 標配，並結合民防系統推廣止血教育。對此，立委沈伯洋補充表示，去年便已質詢要求 AED 增設止血包，他表示，目前甚至連消防隊的止血帶的數量都不夠，但每當要增加相關預算，面臨在野黨凍以「鼓吹戰爭為由」加以刪除，劉文也呼籲朝野不分政黨，應正視止血帶在「日常事故」中的保命價值。

民進黨立委沈伯洋（右）、吳沛憶2025.12.26出席全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會，呼籲將創傷止血器材納入公共AED標配。郭宏章攝

針對警力應變，退休員警石明謹提出沈痛呼籲，也為第一線員警請命，呼籲警政高層在1219事件發生後，應避免個案懲處與「針對性演練」。石明謹表示，演練若無日常訓練支撐，則失去意義。石明謹指出制度三大弊端，首先是警察人力長期嚴重不足，必須透過減少無謂勤務與提升待遇來解決；第二、警方應強化日常訓練而非災後表演。

石明謹也指出，1219事件揭露重大安全隱憂與制度上的問題，也就是中正一分局、鐵路警察與捷運警察三個單位之間，在案件發生的當下，時無法即時聯繫。石明謹呼籲各單位應拋棄績效本位，並利用科技，甚至建立系統，達成通訊整合，才能針對緊急事件做出立即的反應。

退休警員石明謹2025.12.26出席「全面提升公共救護資源與專業守護能量記者會」，指出1219事件發生時，台北市警局中正一分局、捷運警察隊與鐵路警察局之間，無線電無法通聯的問題。郭宏章攝

對於應對緊急狀況時的跨單位、跨部會的溝通協調，立委吳沛憶指出，在本屆立法院甫開議，她即成立「全民防衛陣線」，不斷地扮演跨部會的溝通橋樑，目的就是希望協助民間有意培訓、救護的組織。吳沛憶表示，國防部所發布的《台灣全民安全指引》（暱稱「小橘書」）中，就有提到緊急應變時，社會大眾該怎麼自我保護。在民間自我防衛、救護方面，吳沛憶也將繼續促使衛福部擴大民間緊急應對培訓，讓有意願參與民間防衛的社會大眾，能夠獲得培訓。

對於外界有呼籲成立這種「類恐攻」重大事件應對中心的成立，沈伯洋則提醒，任何的「應對中心」成立時應避免疊床架屋，不應在增加基層業務負擔的前提下，實質提升行政效能。

有媒體記者提問，12/19當天，台北市警局當得知台北車站周邊下午4時許先發生連續縱火事件，但並未提高該區域附近重要交通場站、治安熱點的安全維護，也沒辦法啟動與捷運警察跟鐵路警察局之間的聯防，是否需要更高層次對重大安全事件徵侯的全盤思考、及時採取應變，就能防範後續隨機攻擊事件的發生。

沈伯洋認為，「這個真的是至關重要。」第一個是系統上面的建立，因為本來就有三線通報的一個系統，所以當然要讓通報反應快速。第二個重點是標準，「假設你今天收到這樣的一個通報，就讓你反應超快速，就在定調這件事情的標準是有問題的時候，到最後變成大家的反應還是沒有辦法到位。」

沈伯洋指出，在去年就與內政部有討論過，因為在「以哈衝突」，其實內部發生攻擊的機率變高了，所以這種「類似恐攻」的行為，假設在電商裡面是沒有太多的限制，其實一整套的很多的組件（component）是很容易走私到台灣來，一旦它能夠被組合的時候，其實在台灣有時候甚至會發生這個恐攻的態樣，不一定是現在的警力是直接能夠面對的，因為畢竟警力他不是軍人，員警跟軍人所擁有的設備又有一段距離，所以從標準的建立，一直到警方他所擁有的設備 然後一直到在進出口的管制，這整件事情應該都是一套的系統。「如果沒有這一個整套的系統，外界看來就會覺得說，我們對於這種發生災害的這種準備是不足的。」

