122億權利金過關！李四川證實輝達議價完成 最快11日簽約拚6月開工

台北市副市長李四川今（6）日表示，台北市政府已與輝達（NVIDIA）美國總公司完成北士科T17、T18基地權利金議價，最終敲定權利金為新台幣122億元，預計最快於本月11日、最晚於農曆春節假期前完成簽約，目標力拚今年6月開工。

趕農曆年前定案 最快11日簽約

李四川表示，今日中午已與輝達美國總公司達成共識，以122億元完成議價，目前輝達總公司正依內部程序審閱合約內容。

市府預定最快於本月11日進行簽約；若作業不及，也保證會在13日、即農曆過年放假前完成所有程序。

至於簽約儀式的形式，李四川指出，由於是與輝達子公司簽約，輝達美國總部可能還需與上層溝通，市府原則上將配合雙方協定，無論是正式儀式或其他方式，只要能順利簽約，市府都會全力協商配合。

權利金122億 含新壽解約概括承受款項

針對外界關注的權利金結構，李四川說明，當初市府與新光人壽解約後，與輝達初估的權利金約在125億元以下。

李四川進一步解釋，這筆金額包含了輝達需「概括承受」原本新壽解約後的款項，原先估算輝達需承受約14億多元，其中包含約1.6億元的營業稅。經市府與中央釐清後，確認該筆1.6億元稅款可退還，因此輝達實際概括承受的金額降至12億多元，這筆費用已包含在最終議定的122億元權利金之中。

黃仁勳高度重視 市府協力力拚6月開工

在建築規劃方面，輝達已委託台灣在地建築師進行設計，李四川透露，黃仁勳對此案高度重視，並親自參與提供許多意見。

關於後續進度，李四川指出，簽約完成後輝達即可申請建照。目前設計規劃完成後，將送交建管處並由都發局進行都市設計審查，一旦通過都審且執照無虞，原則上就會發照。

李四川表示，輝達方面希望能盡快動工，甚至考慮先申請地下開挖的連續壁雜項執照，市府將尊重輝達的意願並全力協助，目前的共同目標是希望能在今年6月之前順利開工。