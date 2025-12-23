1220份耶誕心願暖心送達 秀傳圓弱勢孩子的夢

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】耶誕節前夕，秀傳醫療體系「秀傳耶誕圓夢計劃」迎來第20個年頭，今（23）日舉辦圓夢送禮物活動及「20週年特展」，在社會大眾與企業團體的支持下，今年共點亮1,220份心願，讓22家受贈單位的弱勢及身障孩子在寒冬中感受溫暖與希望。

耶誕將至，秀傳圓夢計劃20週年活動點亮1,220份心願，讓孩子們在寒冬收穫笑容與希望。（秀傳醫療體系提供）

現場洋溢著濃濃耶誕氣息，彩色氣球、閃亮聖誕樹與禮物堆疊成童話般場景。台鋼雄鷹球星劉時豪與樂天桃猿投手呂詠臻親臨現場，向熱心捐贈者致謝，並與孩子們互動合影，帶來驚喜與歡笑。孩子們興奮地拆開禮物，有的笑得咯咯直響，有的專注地把玩新玩具，現場溫馨感人。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，過去20年「秀傳耶誕圓夢計劃」累計送出21,130份禮物，讓孩子們感受到被支持與肯定的力量，也增添面對生活挑戰的勇氣。副執行長楊晴瑄分享，每一次親送禮物看到孩子笑容，都是團隊持續投入公益的重要動力。

今年活動獲得企業及社會團體熱情響應。大全聯、全電商協助捐贈者透過網購物流送出禮物，並設置活動專頁公告進度；翔生資訊公司則免費協助系統設置與流程優化，讓愛心順利傳遞。彰化縣成功國際獅子會長期認養禮物並協助收件；海龍離岸風電第四度參與，實踐企業社會責任；天峰慈善會首次加入，不僅認養禮物，還協助送至受贈單位。

現場故事溫暖人心。來自聖家啟智中心的5歲小雨因發展遲緩、家境困難，今年收到「有聲甜甜圈商店遊戲組」，透過遊戲練習語言並建立自信；喜樂保育院地板滾球國手小婷，雖因腦性麻痺需坐輪椅，仍努力成為國家代表，今年獲得耐用旅行箱，可攜帶比賽裝備，減輕負擔。

「20週年特展」呈現自2006年起至今的公益軌跡，由錫卿文教基金會、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院及秀和基金會共同主辦，象徵社會各界愛心接力不間斷。秀傳醫療體系表示，感謝每位捐贈者與志工，讓孩子小小心願得以實現，帶來愛與希望。