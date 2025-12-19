1223人捧7億9852萬參加炒房說明會！員警臥底破獲 7人被起訴

〔記者黃佳琳／高雄報導〕49歲秦姓男子成立國磐資產公司，涉嫌以「集結眾人之力，一起來炒房」當幌子，向投資人謊稱只要加入炒房行列，每年可賺逾9%高收益，吸引1223人捧著7億9852萬元加入，一場在高雄舉辦的說明會中，員警臥底喬裝成投資民眾潛入，取得投資情報後，順利破獲違法吸金案，主嫌秦男遭檢方依違反銀行法等罪起訴，並向法院請求重判17年徒刑、併科罰金5000萬元。

檢方指出，秦姓男子成立資產公司，對外宣稱向民間集資，待借得資金後，將用於投資不動產交易，公司會給投資人高於銀行定存利率的報酬，投入金額越高，配發的利息越高，最高可拿9.5%。

如果資金不夠，秦男等人也會提供本票或辦理不動產抵押設定以擔保借款，由於秦男給投資人一個漂亮遠景，加上國內房價確實一再飆漲，吸引1223人捧著7億9852萬元加入，但手法其實與「龐式騙局」無異，只有早期加入的投資人有錢可賺，後面加入的投資人基本上都是血本無歸。

去年9月23日晚上7點多，國磐高雄分公司舉辦說明會招攬投資者時，刑事局南部打擊犯罪中心員警臥底喬裝成投資民眾潛入，當場收到國磐發送到手機裡的投資方案，員警取得重要事證後報請高雄地檢署指揮，今年8月起兵分多路前往高雄、台中及北市等地共17處執行搜索，當場查扣現金70萬元、1輛奧迪TT跑車、賓士GT跑車及BMW跑車，以及大批香奈兒、卡地亞等精品包及手表。

秦男和6名公司幹部後落網坦否認吸金，辯稱從事民間借貸業務不用取得相關許可即可經營，並沒有違反銀行法規定，但檢方發現，秦男曾設計過類似的投資方案被查辦，此次等於是重新包裝後再上架騙投資人，因此依相關事證將秦男7人起訴，秦男也被檢方向法院請求重判17年徒刑、併科罰金5000萬元。

