1226高強度演練 蔣萬安：納演練場域業者、櫃位

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 ／ 攝

台北市19日發生隨機攻擊事件，造成包括凶嫌在內4人身亡、11人受傷，台北市預計26日舉行高強度演練，也因應即將到來的跨年活動。台北市長蔣萬安今（24日）表示，這次演練納入包括演練場域的業者、櫃位一起參與配合，了解第一時間的各項應處措施。

蔣萬安上午出席台北市議會第14屆議員就職三週年——愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前被媒體堵訪，被問到26日演練細節，蔣萬安說，各局處包括消防局、警察局、衛生局等單位都持續和中央保持密切的討論。

蔣萬安指出，屆時不只是要求消防局、警察局、北捷、衛生局等相關單位，這次演練也納入包括演練場域的業者、櫃位一起參與配合，來了解當危害發生時，第一時間的各項應處措施，今天下午的公安匯報就會針對1226高強度演練進行專案報告。

對於要求評估納入AI偵測異常行為辨識，蔣萬安表示，他昨天在市政會議特別要求捷運公司、北捷、資訊局、警察局等相關單位積極的研議，如何在相關的措施上導入AI，主動辨識可能的危害，在第一時間及時回報、發出警示，並在第一時間做相關的應變處置和壓制。

至於捷運警察是否規劃增加多少警力，蔣萬安回應，正在積極盤點，警察人力不足的部分，會主動積極向中央來全力爭取。

