1227地震當下...聯想到921 賴總統坦言「一度覺得不妙」立刻聯繫卓揆

總統賴清德與行政院長卓榮泰今（28）天早上一同出席活動，賴總統講述昨天深夜發生規模7.0地震當下，立刻和行政院長卓榮泰確認各地災情。而他也回憶起921地震時，自己正準備資料，因隔日要質詢時任行政院長蕭萬長，他感覺昨日地震有點像921，讓他一度覺得不妙。

總統賴清德表示，昨天晚上的地震，相信大家都嚇了一跳，自己馬上跟行政院長卓榮泰通電話，瞭解各地的災情。他也坦言，昨天那場地震感覺上來得又快又急，而且也震得非常大力，感覺有點像1999年的921地震，當時還是立法委員的賴清德剛好人在臺北，正在準備隔天早上要質詢時任行政院長蕭萬長，「所以昨天晚上這場地震我覺得不妙，我不知道臺灣各地會不會有災情，我趕快跟卓榮泰院長取得聯絡，而他已經在聯絡各地瞭解災情」。

廣告 廣告

賴清德表示，很慶幸天佑臺灣，這個地震多數都是四級的震度，各地也沒有傳出重大的災情，自己跟卓揆才能放心，兩人今天才可以一起參加今日活動。如果各地有災情的話，兩人恐怕要前去瞭解災情和救災，然後協助地方。最後賴總統感嘆，因此今天能夠看到大家，跟大家一起參加這個活動，感覺真好！

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

深夜又震！00:45宜蘭外海規模4.7地震最大3級 11縣市有感

規模7地震狂搖！桃捷一度全線停駛近3千旅客受影響 現已恢復

台灣7.0地震「中國沿海、日本沖繩都有感」！ 微博多起「震感」熱搜