1227地震總統賴清德第一時間反應曝光 想起921那晚正準備質詢蕭萬長

宜蘭外海昨天晚間11時5分發生芮氏規模7地震。總統賴清德、行政院長卓榮泰，今天早上連袂出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮，分享兩人發生地震時的心情。賴清德表示，這場地震來得又快又急、而且也震得非常大力，「有一點點像1999年921大地震的感覺」。他回憶，九二一大地震時他人在台北，正準備隔天早上質詢當時的行政院長蕭萬長。

賴總統表示，地震一發生時，他馬上和行政院長卓榮泰通電話，了解各地災情；慶幸「天佑台灣」，地震中心是在宜蘭東北32海浬、地底下73公里深，多數地方都是四級地震、各地並無傳出重大災情，兩人才放了心，也才能參加客家貢獻獎頒獎典禮。他表示，能夠跟大家一起參加這場活動，「感覺真好」。

卓榮泰則表示，收到國家級簡訊警告後那一個鐘頭「非常忐忑不安」，在最短的時間與內政部、消防署、交通部、桃機、台電等單位做最快的了解，掌握19縣市沒有大狀況之下，才趕快跟總統報平安。總統馬上來電詳細詢問清楚，做兩項指示，一是詳細觀察各地有無重大災情，二是兩人可以共同出席今天的頒獎典禮，「真是天佑台灣。」

