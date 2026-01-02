1227地震震出海砂屋危機 石一佑籲新北市府加速審核危老建築

248250102a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

2025年12月27日發生地震，新北市最大震度達4級，導致板橋區中山路二段539巷一處建物出現外牆磁磚大量剝落掉落情形，所幸現場沒有傳出傷亡。市議員石一佑接獲通報趕赴現場關心，指出損壞大樓其實是海砂屋，目前正走「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」程序，卻卡在公務機關層層審核導致流程冗長，遲遲無法推進。

事故發生第一時間，石一佑會同板橋區長陳奇正、振義里長呂志祥及清潔隊人員趕抵現場，緊急拉起上方封鎖線並實施道路封閉與交通管制，也請清潔隊協助清除掉落磁磚。經新北市土木技師公會邱理事長現場檢測，確認該建築目前尚無立即坍塌之危險，暫時讓周邊住戶鬆了一口氣。

廣告 廣告

248250102a03

石一佑直言，危老建築的改建效率直接關乎市民生命財產，政府審核流程不應成為防災的阻礙，相關單位必須正視海砂屋改建的迫切性，縮短公文往返時間並加速審查進度。她要求市府應盡快處理危及生命的建築，讓住戶能安心生活，不希望等到真的發生意外甚至失去人命，相關單位才要回頭做檢討。

針對後續配套進度，石一佑已請工務局、城鄉局及板橋區公所積極協調，並要求市府盡速召開說明會，與當地民眾進行溝通說明，希望透過跨局處整合來縮短行政卡關期，讓飽受威脅的住戶能早日啟動重建程序。她承諾會持續監督危老改建的執行效率，要求市府精簡冗長流程，落實對危宅的即時救援。

石一佑最後提醒市民朋友，行經事故路段周邊務必提高警覺，切勿靠近封鎖區域，並配合現場人員指揮小心安全。她呼籲市府應以民眾安全為首要考量，讓老舊建物改建程序更透明、更快速，守護板橋鄉親的居住權益。

照片來源：新北市議員石一佑服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北2026新制上路 黃淑君統整補助加碼與負擔減輕資訊

三峽第5家公托正式啟用 林金結許諾做年輕爸媽最強後盾

【文章轉載請註明出處】