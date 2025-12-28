1227地震！賴清德：想起921當晚正準備隔日質詢蕭萬長

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/28)表示，昨夜發生地震的第一時間，自己馬上跟行政院長通電，了解各地災情，慶幸天佑台灣，多數地方並無傳出重大災情；賴總統還說，這場地震來得又快又急，也非常大，有點像1999年發生921大地震的感覺，他說，當時作為立委的他，正在準備隔日上午質詢當時的行政院長蕭萬長。

宜蘭外海昨日深夜11點5分發生芮氏規模7地震，所幸各地並無災情傳出。賴總統及卓榮泰上午出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮，兩人也分享地震當下心情。

賴總統說，地震一發生，他立刻跟卓榮泰通電，了解各地有無災情，所幸天佑台灣，震央在宜蘭東北32海浬、地底73公里深，台灣多數地方都是4級地震，也無重大災情傳出，才放了心，今天才能參加這場頒獎典禮，能跟大家一起參加這場活動，感覺真好。

卓榮泰表示，昨夜剛收到國家級簡訊警告後的一個小時內，非常忐忑不安，並在最短時間內，與內政部、消防署、交通部、桃機、台電等單位盡速了解，掌握到本島19縣市沒有大狀況下，便做出指示，一是詳細觀察各地有無重大災情，二是今天可以跟賴總統一起出席頒獎典禮，這真是天佑台灣。

