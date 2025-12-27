1227大地震 徐嶔煌：新車左搖右晃，還以為車子怎麼了

記者李鴻典／台北報導

1227大地震當下你在幹嘛？財經專家徐嶔煌說，他當時把車停進車庫還沒熄火，突然左搖右晃，一瞬間還以為剛換的新車是發生什麼事了，後來才知道是因為地震。

徐嶔煌說，他當時把車停進車庫還沒熄火，突然左搖右晃，一瞬間還以為剛換的新車是發生什麼事了，後來才知道是因為地震。（圖／記者楊士誼攝影）

中央氣象署資訊顯示，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

徐嶔煌說，車子剛停在車庫還沒熄火，突然左搖右晃，一瞬間還以為剛換的新車是發生什麼事了。沒想到地震的程度這麼大，希望大家一切平安。

各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

基隆市地區最大震度 4級

桃園市地區最大震度 4級

新竹縣地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

新竹市地區最大震度 4級

苗栗縣地區最大震度 4級

彰化縣地區最大震度 4級

雲林縣地區最大震度 4級

臺東縣地區最大震度 4級

嘉義縣地區最大震度 4級

嘉義市地區最大震度 4級

臺南市地區最大震度 4級

高雄市地區最大震度 3級

屏東縣地區最大震度 3級

連江縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

金門縣地區最大震度 1級

