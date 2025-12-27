1227宜蘭強震 氣象署：未來一週恐有規模5.5至6.0餘震

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0地震，中央氣象署指出，這起地震僅次於1999年921大地震、去年0403地震，為台灣第三起規模破7的地震，所幸震央在外海，且深度達72.8公里，全台雖有感，致災性不至於太大，不過，未來一週需注意可能有規模5.5到6.0餘震，請民眾當心。

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0地震，震撼全台。中央氣象署表示，震央位於宜蘭外海的歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊隱沒帶，深度72.8公里處，起因爲兩個板塊擠壓碰撞所致，而這起地震規模排在1999年921大地震、去年0403地震後，為台灣第三起規模7以上的強震。

廣告 廣告

中央氣象署表示，台中以北最大震度達到4級，南部則有3級到2級，花蓮測得的搖晃時間達21秒，而台北、新北、桃園、新竹、苗栗等縣市搖晃時間約10秒。

中央氣象署指出，由於震央位於外海，且有一定的深度，致災性不至於太大。氣象署也提到，基於地震深度，氣象署在地震發生後的15.2秒、16.3秒陸續發出第一、第二次國家級警報，第一報是針對全台大部分縣市，而第二報則加發了屏東以及外島的連江、金門跟澎湖等。

中央氣象署表示，目前研判此次地震與日本12月幾起規模較大的地震無關，不過，這起地震與今年8月27日在宜蘭外海規模6.1、深度108公里的地震，不但位置接近，也都屬於板塊隱沒帶的地震，未來一週需留意可能有較大規模的餘震。中央氣象署地震測報中心科長陳達毅說：『(原音)但是這樣的地震還是要多加小心它未來餘震發展的趨勢，畢竟它的規模達到7.0，所以未來在5.5到6.0之間的餘震，應該還會有機會再發生，所以大家一定要提高警覺、多加小心。』

至於餘震深度，中央氣象署強調，通常餘震會發生在主震震央附近，但深度會如何變化，則較難預測。(編輯：陳士廉)