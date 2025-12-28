1227宜蘭強震7.0 卓榮泰最新回應：收簡訊後1個鐘頭非常忐忑不安

台灣宜蘭縣東部海域昨晚11時5分發生芮氏規模達 7.0強震，全台有感。行政院長卓榮泰今早（28日）提到，他收到國家級的簡訊警告後，那一個鐘頭真的是非常忐忑不安。後來了解、掌握各地沒出現大狀況，先簡訊向賴清德總統報平安，賴總統隨即致電詢問、指示。對於今早大家可以出席活動，卓榮泰連說2次「真的是天佑台灣」。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

卓榮泰上午隨同賴清德總統出席2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮。他在台上發表致詞時，提到昨晚強震後處置應變的作為。

廣告 廣告

卓榮泰表示，昨天晚上，11點05分的那一場地震，應該大家都震驚了。「我收到國家級的簡訊警告、警示的簡訊，那一個鐘頭，真的是非常的忐忑不安啊！ 」

卓榮泰指出，他在最短的時間，經過跟內政部、消防署、交通部，桃機公司、機場，還有跟台電公司分別做了最快的瞭解，在掌握大概其他19個縣市也都沒有大的狀況之下，才趕快跟總統發了篇文字報平安。

卓榮泰說，「那總統很快就來電，再度的詳細詢問清楚。那做了兩項的指示，第一項就是繼續詳細的去觀察各地是否沒有任何重大的災情。第二個指示就是今天早上我們可以共同出席這一場圓山客家的聚會，真的是天佑台灣！真的是天佑台灣！」

延伸閱讀

宜蘭強震浙江為何也「一起震」？陸地震局：與震波特性有關

宜蘭7.0強震完 台東清晨爆2震

影/宜蘭強震福州震感強烈！大學生宿舍「瘋狂奔逃」畫面曝光