1227宜蘭強震7.0 賴清德最初反應：像921覺得不妙、天佑台灣

台灣宜蘭縣東部海域昨晚11時5分發生芮氏規模達 7.0強震，全台有感。賴清德總統今早（28日）出席客家活動時表示，昨天晚上的地震來得又快又急，且也震得非常大力，有一點點像1999年921地震那種感覺，「所以昨天晚上這場地震我覺得不妙，我不知道台灣各地會不會有災情」，很慶幸天佑台灣，各地沒有傳出重大災情。

賴清德總統。（中天新聞）

賴清德總統與行政院長卓榮泰今早一同出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，卓榮泰先上台致詞，爆料昨晚地震後與總統互動、總統關切、指示的情形。

卓榮泰說，昨晚11點05分的地震，「我收到國家級的簡訊警告、警示的簡訊，那一個鐘頭，真的是非常的忐忑不安啊！ 」他在最短時間跟內政部、消防署、交通部，桃機公司、機場，還有跟台電公司分別做了最快的瞭解，掌握大概其他19個縣市也都沒有大的狀況之下，才趕快跟總統發了篇文字報平安。賴總統隨即致電詢問、指示。

對於今早大家可以出席活動，卓榮泰連說2次「真的是天佑台灣」。

賴清德總統、行政院長卓榮泰出席客家活動。（中天新聞）

隨後，賴清德致詞時也提到，昨天晚上的地震相信大家都嚇了一跳，那場地震感覺來得又快又急，且也震得非常大力，有一點點像1999年921地震那種感覺，921地震他剛好人也在台北，當時正在準備隔天早上要質詢前行政院長蕭萬長。

賴清德表示，「所以昨天晚上這場地震我覺得不妙，我不知道台灣各地會不會有災情」，因此趕快跟卓榮泰取得聯絡，而卓已在聯絡各地，確認有無災情，很慶幸天佑台灣。

賴清德說，地震的中心是在宜蘭東北32海里、地底下73公里深，看起來多數都是4級的地震，各地也沒有傳出重大災情，他和卓才放心，並稱今天可以一起來參加活動，如果各地有災情的話，他們可能就要去了解災情，救災，協助地方政府處理各項事情，「今天能夠看到大家，跟大家一起參加這個活動，感覺真好」。

