1227強震影響 平溪坍方 新莊板橋磁磚掉落

記者吳瀛洲∕新北報導

疑受廿七日深夜七點０強震影響，新北市平溪區來往瑞芳和基隆的一０六市道約七十二公里處，廿八日凌晨一點多發生邊坡坍方，巨大落石土方造成交通中斷；坍方時幸無人車經過，未傳出人員受傷或受困。

疑受強震影響，新北市平溪區一０六市道七十二點三公里處發生邊坡坍方，搶災至昨下午三時可望開放單向通車。（新北工務局提供）

市府工務局指出，平溪區一０六線發生邊坡土石滑落處，範圍長約二十公尺、高五十公尺，影響雙向通行；意外發生後已於平溪端及瑞芳端設立交通管制點，平溪區公所與市府養工處於清晨已調派重型機具進場搶修，預計至下午三時可開放單向通車，傍晚恢復雙向通車。

另工務局於強震後第一時啟動應變機制，立即全面巡檢橋梁與道路，計巡檢全市四十八座橋梁及重要道路狀況，並要求各工地自主檢查，以掌握災情確保公共安全，保障市民生命財產安全。

對於新莊區龍安陸橋震後出現部分柱面磁磚掉落，經養工處初步檢視該橋梁主體結構並無異常，掉落磁磚於廿八日凌晨三時三十分許清除完成，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計明天（三十日）完成後開放通行。

另板橋區中山路二段巷弄一處大樓亦發生外牆磁磚掉落，工務局迅速會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

至於新莊區中央路（宏匯廣場周邊道路）出現路面裂縫，已由養工處完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程，維護道路品質與行車安全。