1227強震話題延燒！預報科長領帶歪歪 網友讚：佩服效率

地震後地震預報中心科長陳達毅，從下床趕到鏡頭前，只花了45分鐘，雖然領帶歪斜，贏得民眾尊重。（圖／TVBS）

1227深夜強震雖已獲得控制，但震後不到一小時，中央氣象署迅速召開記者會的話題仍持續延燒。民眾除了對記者會召開速度之快感到驚訝，更被地震預報中心科長陳達毅顧不得整理儀容、領帶歪斜就急著上場說明的專業精神所感動。這位科長在深夜緊急起床、快速趕往辦公室的過程，展現了專業人員面對突發狀況時的責任感與使命感，贏得了網友們的一致讚賞與佩服。

當晚11點05分發生地震後，陳達毅立即從床上爬起來更衣，並花了近20分鐘從中和趕到中正區的辦公室。他在11點30分抵達後，還需要整理資料、換上西裝並與同事開會討論。陳達毅表示，原本預計20分鐘後開始記者會，但遇到電腦故障，又多花了10分鐘排除問題。儘管如此，他仍然在地震發生後45分鐘內，從下床到出現在鏡頭前，順利完成任務。

由於情況緊急，陳達毅擔心外界等待太久，因此沒有時間照鏡子整理儀容就直接開始記者會，導致他的領帶看起來歪歪的。除此之外，民眾還注意到雖然他穿著正式西裝，腳下卻踩著球鞋，形成有趣的對比。陳達毅後來看到播出畫面時也發現，自己的領帶確實歪得很誇張，他認為如果有時間照一下鏡子，應該能調整好。

地震預報中心科長陳達毅，只花了45分鐘開記者會，領帶歪斜意外成為焦點。（圖／TVBS）

與今年3月15日陳達毅站在螢光幕前的畫面相比，這次的他不僅髮型凌亂，領帶也明顯歪斜，確實讓人感受到情況的緊急與匆忙。陳達毅表示，這次是他遇到的最大地震，上一次的地震規模是6.8，而這一次的地震規模達到7.0。

地震預報中心科長陳達毅，為了趕時效，雖然這次顯得匆忙，但仍獲得民眾肯定。（圖／TVBS）

雖然任務順利完成，也獲得網友們的好評，但陳達毅擔心大家的焦點偏離了地震本身。他感謝外界的支持，同時也把這次經驗當作難得的學習機會，期許自己下次能做得更好。對於5歲的小朋友來說，這個故事告訴我們，當有緊急情況發生時，做好自己的工作比外表整齊更重要喔！

