1227強震／新北社區「下磁磚雨」 60秒生死瞬間曝

新北市板橋區中山路二段一處社區大樓，地震發生當下出現高樓磁磚剝落情形。（圖／@teresa_wu1208提供 Threads）





中央氣象署晚間發布顯著有感地震最新資訊，27日23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感。地震過後，各地也陸續傳出零星災情。

板橋社區磁磚落

新北市板橋區中山路二段一處社區大樓，地震發生當下出現高樓磁磚剝落情形，位於7樓外牆的磁磚與水泥塊從高處掉落，砸落在地面，所幸未傳出人員傷亡。不過，當地住戶驚魂未定，直呼「下磁磚雨，真的很害怕砸到人」。

住戶還原驚悚過程

有住戶指出，該棟建築外牆磁磚掉落並非第一次，社區周邊早已張貼多張警告告示，提醒行人注意安全，未料此次地震仍造成整塊磁磚與混凝土剝落，甚至出現如同「大石頭」般的掉落物，險象環生。

一名住戶在網路發文還原事發經過，形容「生死一分鐘，差點就沒命了」。該名住戶表示，自己才剛經過家門口不到60秒，身後突然傳來巨大聲響，回頭一看，地面滿是因地震震落的磁磚與水泥塊。住戶直言，若當時腳步慢一點，或停下來滑手機，「現在照片裡的人，可能就是受傷的我」。

住戶差點被磁磚砸到。（圖／@teresa_wu1208提供 Threads）

該名住戶也點出長期存在的居住安全隱憂，指出自家社區目前正走在「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」流程中，但程序已經歷時多年，仍卡在公部門層層審核。他無奈向新北市政府喊話，質疑這類隨時可能發生致命危險的老舊建築，究竟還要再等多久，居民才能換得一個安全回家的權利。

住戶更沉痛反問，難道真的要等到發生人命傷亡，相關單位才會正視問題？也直指「都更速度，似乎已經趕不上建築崩塌的速度」，呼籲政府加速審查流程，避免類似驚險場面再次發生。

