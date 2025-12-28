1227規模7地震 賴總統「覺得不妙」：想到921

台灣27日深夜發生規模7地震，總統賴清德於28日出席客家貢獻獎活動時表示，地震當下他「覺得不妙」，感覺有點像1999年921大地震，所幸天佑台灣，各地沒有重大災情。賴清德隨後轉而呼籲立法院盡速審查明年度總預算，以免政策推動受阻。同時，行政院長卓榮泰指出，目前有超過300億元的地方政府補助款尚未有著落，凸顯預算審查的急迫性。

總統賴清德。（圖／TVBS）

賴清德在25日曾提到憲法明文規定年底前需審查完預算，但曾被提名為大法官的劉靜怡對此發文質疑，指這是「同溫層多厚的幕僚作業」才會讓總統出現明顯錯誤。行政院為向在野黨釋出善意，接受在野黨推薦的中選會人選，推派游盈隆擔任主委，但此人事案據傳在綠營內部引起不同聲音。對此，立委劉建國表示，不管有任何感受意見，最終會尊重府院決定的人選。立院黨團書記長陳培瑜則認為，未來人事案是否繼續採用這種合作模式仍有討論空間。

民進黨立委劉建國。（圖／TVBS）

面對在野黨通過彈劾總統提案，賴清德在專訪中表達了他的看法。他認為在野黨的行為令人費解，一方面公開讚賞普丁不是獨裁者並擁抱習近平，另一方面卻要彈劾民選總統，他相信社會自有公道。對於是否會以被彈劾人身分列席立法院說明，整體而言，從總統到院長都在積極呼籲立法院加速審查明年度總預算，同時府院也在積極溝通，以確保游盈隆等人事提名能夠順利通過。

