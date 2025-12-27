1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

首次上稿 00:21更新時間 06:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕宜蘭外海昨天(27日)深夜11點5分發生規模7.0大地震。中央氣象署說明，這起地震是自921大地震、去年0403大地震之後，第三起規模達7以上的地震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說明，27日深夜這起地震較深，因此有感覺地震的範圍非常廣泛，很大的特點是北台灣、中台灣有四級震度，南部約三級到二級；他也指出，花蓮的搖晃時間長達21秒，北台灣也搖晃了約10秒，全台灣都很有感。

陳達毅說明，這起地震主要原因是菲律賓海板塊歐亞板塊互動有關，板塊隱沒位置越往北、深度越深，這起地震深度達72公里，屬於中層地震，深度較深，所以台灣的震度範圍相當廣泛。

陳達毅說，氣象署第一時間對全台幾乎所有縣市都發布國家級警報，第二報將屏東、連江縣、金門、澎湖一併納入。他指出，最接近這地區發生的地震，就是今年8月27日也發生在宜蘭外海，規模達6.1，深度108公里，類型相當相向。

未來1週慎防5.5到6餘震

他也提醒，因深夜這起地震規模強達7.0，未來一週不排除仍有規模5.5到6的餘震，且因餘震的深度、位置和主震有相當關連性，但目前地震仍無法預測，只能說會在類似空間範圍的地方。

陳達毅指出，921大地震規模達7.3、去年0403大地震規模達7.2，這起地震規模達7.0，幸好它的深度較深、且震央在宜蘭外海，沒有造成太大災情，但未來一週仍要注意規模5.5到6的餘震。

