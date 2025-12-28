1227規模7.0地震! 繼921.0403後最大 專家:注意餘震

生活中心／綜合報導

宜蘭外海深夜11點5分，發生芮氏規模7地震，是僅次921、還有去年0403地震後，第三起規模達到7的地震，雙北、宜蘭、基隆、桃園等多個縣市的震度達4級，地震專家郭鎧紋也表示，要注意餘震發生，但預估規模不會太大，至於雙北地區的建築物，也需要檢查一番，防範未來。

對著鏡頭開心拍照，完全不受前一晚的地震影響，遊客們在宜蘭太平山，繼續遊山玩水，但宜蘭可是最接近震央，這回地震規模更是達7.0，繼921規模7.3，以及去年0403規模7.2地震後，再次發生規模大於7.0的地震。

繼９２１後、０４０３地震後，又發生規模７．０以上地震。（圖／民視新聞）









氣象署地震測報中心科長陳達毅說：「921當時是規模7.3，在去年的，0403地震規模7.2，接下來規模大於7.0的地震，就是（12.27）的這一起，不排除在未來的一個星期，可能還會有，規模5.5到6.0的餘震。」

這回地震，發生在宜蘭外海，深度約達72公里，屬於中層地震，因為深度較深，造成影響範圍廣泛，中部以北有四級震度，南部約三級到二級，其中，花蓮搖晃時間最長達到21秒，另外，台北、新竹、桃園、苗栗也都有10秒左右。





地震專家郭鎧紋說：「今天早上是有兩個地震，那一個剛好就是台東的餘震，一個是宜蘭的餘震，就是在這麼大的地震發生之後，出現餘震都是滿正常的。」

好在深度較深又在外海，影響較輕微，各地沒有大災情發生，地震專家郭鎧紋也分析，已經出現新的地震周期，要多加留意，未來也要防範餘震發生，不過要出現類似大規模地震，機率變小。





１２／２７地震報告。（圖／民視新聞）









地震專家郭鎧紋說：「短期之內，台灣應該是，不會再有太大的地震，台北市或是新北，超高層的建築，如雨後春筍，一樓是四級（震度），那你十樓、二十樓、三十樓，可能真的是，搖地非常地非常地厲害。」

郭鎧紋也特別點出，大台北地區，因為盆地地質較弱、加上高樓林立，擺盪幅度更加明顯，未來高樓層及老舊住宅，都得好好檢查一番。

