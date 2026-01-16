1227餘震？宜蘭11:09「規模4.6地震」8縣市有感 氣象署說話了

生活中心／陳慈鈴報導

宜蘭今日發生規模4.6地震。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今（16）日發布第005號顯著有感地震報告，觀測資料顯示，11時9分發生規模4.6地震，地震深度15.2公里，震央在北緯24.44度，東經121.93度，即是宜蘭縣政府南南東方36.5公里，位於台灣東部海域。這起地震最大震度4級、8縣市有感。由於震央就在去年（2025）12月27日宜蘭發生規模7.0強震之處附近，外界懷疑是否為餘震。對此，氣象署回應了。

2025年12月27日，宜蘭發生規模7.0強震，全台有感。當時震央在北緯24.69度，東經122.08度，即在宜蘭縣政府東方32.3公里 ，位於台灣東部海域。地震深度72.8公里。全台有感，最大震度4級。

去年12月27日深夜發生規模7.0強震，全台有感。（圖／氣象署提供）

至於這兩起地震是否有所關聯？根據《東森新聞》報導，地震測報中心主任吳健富說明，今日地震是由菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞擠壓所產生導致，在菲律賓海板塊隱點為較淺層的位置。

吳健富表示，今日地震不是12月27日規模7.0地震的餘震，屬於獨立事件。他也解釋兩起地震的性質並不相同，12月27日發生規模7.0地震，屬於很深的「逆衝斷層」。

