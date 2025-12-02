123世界檳榔防制日 南投縣口腔癌「防治力績優」第3名

【記者 謝雅情／南投 報導】依據研究顯示嚼檳榔罹患口腔癌的機率是沒有嚼的28倍;同時嚼檳榔、吸菸及喝酒者，罹患口腔癌的機率，是一般人的123倍，所以訂定每年12月3日為「123世界檳榔防制日」，台灣檳癌防制聯盟2025年縣市口腔癌防治力調查評選出爐，南投縣榮獲為”高嚼檳組「防治力績優」第3名”，於12月2日於臺大校友會館頒獎。

南投縣長期致力於菸酒檳榔危害防制工作，深耕社區及部落，持續前往各鄉鎮販售菸品、酒、檳榔等店家，進行輔導及宣導「不販賣菸品予未滿20歲之人，以及不販售檳榔或酒予未滿18歲青少年」觀念，同時也會針對新工商登記店家，函知注意事項，避免觸法。此外，今年信義鄉部落辦理菸酒檳榔危害防制小小志工訓練，從小建立菸酒檳榔危害觀念，提升小朋友健康素質，間接藉由小孩影響力，鼓勵大人戒除菸酒檳榔等不健康行為，也要定期口腔黏膜檢查。

信義鄉部落中全小姐，每天嚼10顆檳榔、吸15根菸、飲用3杯米酒，因肺部出現異常，於小孩勸導鼓勵下，為了小孩戒檳榔也不喝酒，定期口腔篩檢，114年口腔癌篩檢人數13,372人，篩檢異常人數1,045人，早期發現癌症，才能早期治療，定期接受口腔黏膜檢查很重要，凡30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾、以及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔(含已戒)原住民，每2年可免費做一次口腔黏膜檢查，醫療院所名單可至縣府衛生局網站-業務專區-健康促進-癌症篩檢及防治查詢。

衛生局長陳南松表示檳榔子本身就是致癌物，嚼食檳榔對健康的危害甚鉅，也特別強調嚼食不含任何添加物的檳榔子也會致癌，期望民眾能定期篩檢，遠離檳榔，守護健康，也請販售菸品、酒、檳榔之店家，切勿販售或提供給青少年，並提醒大人不要讓小朋友幫忙購買，共同守護未來主人翁。（照片記者 謝雅情翻攝）