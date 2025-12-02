123日世界檳榔防治日 請一起來宣導 民眾的防治觀念
「寫於123世界檳榔防治日」
每年的12月3日，是由前衛生署署長侯勝茂醫師有鑑於台灣的本土公衞研究顯示，若民眾同時有抽菸、嚼檳榔及喝酒習慣，則罹患口腔癌的機率會比一般人高出123倍，而於1997年制定每年的12月3號為「123世界檳榔防治日」。
其旨在提高大眾對嚼食檳榔的健康風險認知，並鼓勵民眾拒絕檳榔、定期進行口腔癌篩檢。
檳榔的危險性
• 一級致癌物：國際癌症研究總署已將檳榔列為一級致癌物，長期嚼食可能導致口腔癌，不論是否添加其他配料。
• 高風險因子：約有九成的口腔癌患者有嚼食檳榔的習慣。
• 多種癌症風險：嚼食檳榔可能增加罹患口腔癌、咽癌、食道癌、肝膽癌及肺癌的機率。
• 其他副作用：長期嚼食會導致口腔黏膜纖維化，使嘴巴張不大，並可能引起牙周病變。
檳榔防治日
• 目的：呼籲民眾拒絕檳榔，並鼓勵定期進行口腔癌篩檢，以降低口腔癌的發生率與死亡率。
• 篩檢補助：政府補助30歲以上吸菸或嚼檳榔（含已戒）者，每2年可接受免費的口腔黏膜檢查。嚼檳榔（含已戒）的原住民可提前至18歲開始。
• 篩檢方式：攜帶健保卡至健保特約的牙科或耳鼻喉科醫療院所即可接受免費口腔檢查篩檢。
台灣曾是全世界在男性口腔癌標準化罹癌機率排名上的第一名，而且口腔癌在台灣更是男性罹癌機率位居第四名的殺手。
台灣每年有1萬1千人 因嚼檳榔而導致口腔癌 及食道癌，且死亡近6千人 。台灣的健保支出，在這兩項癌症更達140億，可謂驚人。
但近年來台灣在產、官、學各界攜手努力下，已在檳榔口腔癌的防治上，獲得重大成就，而成為全世界進行國家口腔癌篩檢的標竿。
譬如：
1. 戒檳行動導致嚼檳榔率逐年下降，在男性由2012年的10.9 %，降到2018年的6.2 %
2. 在口腔篩檢行動後，又造成25 %的民眾改善了他們的口腔衛生習慣
3. 在口腔篩檢行動後，晚期口腔癌的診斷率下降15 %，致死率也下降6%，其中又以30至34歲，此年齡層男性下降178 %為最多
4. 而口腔癌患者，若以有無事先參加口腔篩檢來比較，則前者第四期的發生率下降3.7 %，但第一期增加5.3 %，而這也反映在有參加口篩篩檢者，將有更好的整體存活率！
總之，口腔癌篩檢在台灣已經獲得下列重大的成就：
1. 嚼檳榔率下降
2. 國家口篩檢政策有效改善健康行為
3. 國家高危險群口腔篩檢政策，有助於口腔癌的早期診斷，並將口腔癌確診之期別提前，及增加口腔癌的整體存活率
4. 國家口腔癌篩檢政策，有助於臨床醫學，而且事實上能增加口腔癌存活率，更進一步讓民眾活得更久
未來的展望
檳榔專法的實施，在台灣將會是下階段一個重要的里程碑。
為了國人的健康，在台灣，檳榔的種植，販售，使用，必須要能夠夠管理，所以台灣檳榔法的實施刻不容緩，這是一個台灣今天必須要面對的重大嚴肅議題，今天不作，明天就會後悔！
這有賴與全民的共識，進一步減少檳榔口腔癌對台灣所造成的衝擊，包括農業、經濟、文化，健康上的！
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為123日世界檳榔防治日 請一起來宣導 民眾的防治觀念
