123木頭人？休旅車停國道正中央 疑因「錯過匝道」

有駕駛行經國道，卻發現前方休旅車減速後，疑似因為錯過匝道，從「內線車道切出」，就這麼停在中線車道，讓駕駛嚇到，按了好幾聲喇叭。影片PO網也引發討論，說這樣真的太誇張，要駕駛務必檢舉。

車輛紛紛行駛，在國道一號北上，桃園楊梅交流道前，你往前我往前，但他怎麼躊躇不前。

按了好幾聲喇叭，白色休旅車才繼續開，突然在國道上玩123木頭人，好在後方車輛，早早發現減速慢行，否則追撞上，後果不堪設想。

影片曝光引發迴響，不少網友好氣好氣，說拜託檢舉真的好危險，也有人預判駕駛下一步，是想往右切，是覺得大家會讓他嗎，而這台休旅車，疑似是因為錯過高架匝道，突然減速再從內線切到中線，隨後居然直接停下，甚至還想跨越槽化線，切往高架路段。

不過依據道交條例，行駛途中在車道中暫停，最高恐怕挨罰36000元罰鍰，並吊扣牌照6個月等等。

不管駕駛有什麼心事，都別做出這麼危險的事，造成大家的憾事。

